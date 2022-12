Waarschuwingen voor gladheid in het hele land

Rond Amsterdam, Utrecht en Flevoland zijn treinen uitgevallen door ijsvorming op de bovenleiding, meldt de NS. Dat heeft gevolgen voor reizigers, die rekening moeten houden met omreizen en langere reistijd. Hoe lang het gaat duren kon de NS nog niet zeggen. “We werken nu heel hard om het op te lossen,” zegt een woordvoerster.

Spoorbeheerder ProRail laat weten dat in de nacht van donderdag op vrijdag ‘is rijpgereden’. “Normaal gesproken gebeurt dat ook ‘s nachts en moet dat werken, maar nu blijkbaar niet.” Afhankelijk van hoe koud het is wordt bepaald wanneer rijpritten worden gereden. Dat verschilt per dag en locatie, want het vriest niet overal even hard in het land. “Dat is maatwerk,” zegt de woordvoerder.