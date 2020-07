Waarschuwing voor ‘zelfmoordspel’ Blue Whale Challenge

Jongeren worden via sociale media als Instagram, Snapchat en TikTok aangemoedigd om ‘opdrachten van zelfbeschadigend gedrag uit te voeren. Beeld EPA

Daarvoor waarschuwt de politie.

In 2017 circuleerde de challenge, die ook wel Blue Whale Game wordt genoemd, ook al in Nederland. Volgens 113 zelfmoordpreventie is het ‘een dodelijk spel’. Jongeren worden via sociale media als Instagram, Snapchat en TikTok aangemoedigd om ‘opdrachten van zelfbeschadigend gedrag uit te voeren die escaleren om uiteindelijk zelfmoord te plegen’.

De berichten over dit spel zijn vooral afkomstig uit Rusland. In verschillende landen zijn jongeren overleden na het meedoen aan de challenge. De naam komt waarschijnlijk omdat blauwe vinvissen soms massaal zelfmoord lijken te plegen, in navolging van elkaar.

Blokkeren

“Het allerbelangrijkste is dat kinderen weten dat het nep is,” zei kinderpsycholoog Tischa Neve tegen de NOS. “Je hoeft de challenge niet te doen. Helemaal niet.”

De politie Amsterdam Oost-Watergraafsmeer roept jongeren op personen die vreemde verzoeken doen via sociale media te blokkeren, een printscreen van het account te maken en als er bedreigingen worden gedaan dit aan de politie te laten weten.

Door de personen achter deze accounts worden kinderen afgeperst. Als je de opdrachten niet uitvoert zouden zij weten waar je woont. ‘Dat is niet zo’, aldus de politie. ‘Als jij geen persoonlijke informatie geeft kunnen zij hier ook niet achterkomen.’

Twijfels

Eerder waren er twijfels of het spel wel echt werd gespeeld in Nederland. “Niemand pleegt zelfmoord voor een spel,” zei Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media in 2017 tegen het AD. Maar kinderen kunnen het wel oppakken als ze erover horen. “Aandacht voor dit fenomeen trekt twee soorten tieners aan: sensatiebeluste jongeren die willen weten wat er gebeurt, en tieners die al suïcidale gevoelens hebben. Bij hen moet je alert zijn.’’

Hulpverleners adviseren scholen terughoudend om te gaan met aandacht voor het fenomeen en het zeker niet in de klas te bespreken. Het gevaar van kopiëren ligt op de loer.

Op de website van 113 Zelfmoordpreventie staan tips over wat je kunt doen als jij of iemand die je kent meedoet met de Blue Whale Challenge