Waarschuwing voor dichte mist in groot deel van het land

Foto ter illustratie. Beeld Lex Van Lieshout

De waarschuwing geldt niet voor de noordelijke provincies Groningen en Drenthe, ook op de Wadden en in Limburg is code geel momenteel niet van kracht.

Het weerinstituut waarschuwt echter dat de mist zich de komende uren kan uitbreiden. Eerder in de nacht van woensdag op donderdag gold de waarschuwing niet in het oosten van het land, inmiddels kan de mist daar ook zorgen voor gevaarlijke rijomstandigheden. De waarschuwing voor vrijwel het hele land geldt tot 10.00 uur vanochtend. Het KNMI adviseert weggebruikers de snelheid aan te passen en voldoende afstand te houden.

Verwachting vandaag en morgen: Bewolkt en #nevelig en op veel plaatsen (dichte) #mist. Overdag in de noordwestelijke helft soms ook zon. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/XhcH2NrFlw — KNMI (@KNMI) 13 januari 2022

Eerder waarschuwde het weerinstituut ook voor lokale gladheid door bevriezing van natte weggedeelten in het noorden van het land, maar die waarschuwing is ingetrokken.

De ANWB adviseert automobilisten om de dimlichten met de hand aan te zetten. Dat gaat bij veel relatief nieuwe auto's vaak fout, omdat nieuwe auto’s een automatische verlichting en dagrijverlichting hebben. Deze systemen houden geen rekening met mist en daarnaast gaan bij dagrijverlichting vaak alleen de voorlampen aan. Als het mistig is, is zo’n auto van achteren dan slecht zichtbaar. Voer dus bij mist overdag dimlicht in plaats van dagrijverlichting.

Automatische verlichting gaat bij mist overdag helemaal niet aan, omdat het buiten licht is. Ook daarmee ben je slechter zichtbaar. Dus automobilisten met automatische dagrijverlichting: schakel het dimlicht handmatig in.