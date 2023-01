Waarom zijn de prijsdalingen nog niet te zien op Funda? En zes andere vragen over de huizenmarkt

Beeld Getty Images/Image Source

Gaan de huizenprijzen dit jaar nog verder dalen?

Ja, daar zijn makelaars, economen en banken het over eens, maar niemand weet met hoeveel en in welk tempo. Het blijkt uiterst lastig om te voorspellen. Drie maanden geleden verwachtte makelaarsvereniging NVM nog ‘een klein plusje’ over heel 2022, maar het werd 6,4 procent daling. En in sommige regio’s zoals Amsterdam bijna 10 procent. Al twee kwartalen dalen de prijzen hard. Een gemiddeld bestaand koophuis kost nu 407.000 euro. Voor dit jaar verwachten de makelaars ‘een lichte daling’, zowel van de prijzen als van het aantal verkopen.

Nog maar even wachten dan?

Koop het huis dat je op dit moment nodig hebt en kunt betalen is het devies van de NVM. Huizenprijzen en hypotheekrente zijn als vanouds weer communicerende vaten. Een jaar geleden was de rente laag en waren de huizenprijzen op hun top en nu de rente stijgt, dalen de prijzen.

Waarom zie ik de prijsdaling niet op Funda?

Verkopers hebben nog moeite met de nieuwe realiteit, ze verwachten nog steeds de hoofdprijs. Die krijgen ze niet meer. Er wordt niet meer standaard overboden. Minder dan de helft van het aanbod werd in het laatste kwartaal van 2022 boven de vraagprijs verkocht, terwijl dat een jaar eerder nog 80 procent was. En dat overbieden is tegenwoordig miniem, in het laatste kwartaal ging een huis gemiddeld maar een paar honderd euro boven de vraagprijs weg; dat was een jaar geleden nog bijna 10 procent. De vraagprijs blijkt tegenwoordig vaak de verkoopprijs of er wordt ónder de vraagprijs een deal gesloten. De overspannen woningmarkt komt weer bij zinnen.

Een echte kopersmarkt dus?

Nee, ook nog niet echt. Er is meer aanbod, vergeleken met een jaar geleden. In het vierde kwartaal van 2022 stonden bijna 35.000 bestaande woningen te koop, ruim het dubbele van een jaar eerder. Er werden ook nog eens minder huizen verkocht – vorig jaar 130.000 stuks, 10.000 minder dan in 2021 – en dus is er meer keuze. Dat is gunstig voor kopers. Een huizenzoeker heeft nu gemiddeld de keuze uit drie huizen die voldoen aan de wensen en die binnen het budget vallen. Maar dat zou eigenlijk tussen de vijf en tien huizen moeten zitten om een gezonde huizenmarkt te hebben. Die ‘echte kopersmarkt’ is vooralsnog alleen in Zeeuws-Vlaanderen te vinden.

Minder verkocht? Er is toch een groot woningtekort?

Die schaarste is er nog steeds. Maar kopers aarzelen. Bij een derde van de huizen die te koop staan, duurt het langer dan drie maanden voordat het is verkocht. Wie een koophuis heeft, wil dat tegenwoordig eerst verkopen voordat er wordt gekocht. En de gestegen hypotheekrente maakt het vooral lastig om een koper te vinden voor de duurdere vrijstaande huizen.

Dalen de prijzen van nieuwbouwwoningen ook?

Nee, die zijn vorig jaar 6 procent in prijs gestegen en dit jaar worden ze nóg duurder. Arbeid en bouwmaterialen zijn bijna 10 procent duurder dan een jaar geleden en de inflatie drijft die komend jaar nog verder op. Dat vertaalt zich in de nieuwbouwprijs; een doorsnee nieuwbouwhuis kost inmiddels een half miljoen euro, bijna een ton meer dan een gemiddeld bestaand huis. Voor dat extra geld heb je dan wel een moderne aardgasvrije en zeer goed geïsoleerde woning; misschien zelfs energieneutraal.

Maar kopers aarzelen, want tussen het tekenen van het koopcontract en de overdracht van de sleutel zit al snel twee tot drie jaar en niemand weet hoe in relatief onzekere tijden de wereld er dan uitziet.

Nieuwe huizen dreigen zo duur te worden dat projectontwikkelaars inmiddels geregeld bouwplannen afblazen uit vrees dat ze er verlies op lijden. Doorgaans gaat de eerste paal pas in de grond als 70 procent van de huizen is verkocht. Bij plannen die wel doorgaan, wordt kopers gevraagd om bouwtermijnen eerder te voldoen. Dat drijft de bijkomende kosten voor kopers op. Er staan inmiddels bijna 20.000 nieuwbouwwoningen te koop, twee keer zoveel als een jaar geleden.

Wie kan de dure nieuwbouw nog betalen?

Met de huidige rente steeds minder mensen, vreest de NVM. De verkoop is vergeleken met een jaar eerder gehalveerd. Afgelopen kwartaal werden er slechts 4000 nieuwbouwwoningen verkocht. Om bouw op gang te houden oppert de makelaarsvereniging dat gemeenten de grondprijzen verlagen of dat de regering de bouw in het lage btw-tarief onderbrengt. Een roep om een lager btw-tarief, is een teken dat het crisis is. Het laatst gebeurde dat vorig jaar bij de energieprijzen.

Voor mondige kopers kan de huidige situatie ook kansen bieden. Als een nieuwbouwwoning maar niet verkocht wordt, dan valt er wellicht over de prijs te praten. Een bouwer wil uiteindelijk van een huis af, desnoods zonder winst of zelfs met verlies. Fikse kortingen op nieuwbouwprijzen waren bij vorige woningmarktcrisissen heel gewoon.