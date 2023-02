Waarom wordt er ineens zo veel gestaakt?

Beeld ANP

Amsterdammers krijgen deze hele week te maken met stakingen van gemeenteambtenaren, onder wie stadsreinigers en handhavers. En dat is niet de enige staking. Dinsdag organiseren zorgmedewerkers van het Antoni van Leeuwenhoek een sit-in; woensdag en vrijdag is het streekvervoer opnieuw aan de beurt.

Wordt er meer gestaakt dan in voorgaande jaren?

“Tijdens corona en de jaren daarvoor was het rustiger dan we nu zien, maar het is lastig te zeggen of het structureel is,” zegt hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen van de Universiteit Leiden. “Je ziet dat na 2015 de publieke sector ruimer in het geld zat. De staat hoefde bijvoorbeeld geen rente te betalen over de staatsschuld, waardoor salarisverhogingen minder problematisch waren. Nu moet de broekriem echter worden aangetrokken. In deze sectoren wordt nu veel gestaakt, zeker als je ook het streekvervoer meerekent.” Hij plaatst wel een kanttekening. “Het kan ook zo zijn dat in een aantal sectoren de cao’s nu aflopen; als die binnenkort weer opnieuw zijn afgesloten, zul je waarschijnlijk minder stakingen zien.”

Ook volgens hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp van de Universiteit van Amsterdam wordt er meer gestaakt, maar het aantal stakingen ligt in vergelijking met andere Europese landen nog altijd heel laag, zegt hij. “Nederland is wat dat betreft een redelijk rustig land. We staken hier weinig en dat verandert echt niet door deze paar extra stakingen. We zitten aan de onderkant van de middenmoot in Europa.”

“De komende tijd zal het nog wel even toenemen,” verwacht Verhulp. “Werknemers willen dat de inflatie gedempt wordt door een loonstijging. Sommige werkgevers kunnen dat niet betalen en dan komt er meer druk op de onderhandelingen te liggen.”

Waarom wordt er gestaakt?

“Om hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen,” zegt Verhulp. “Daarnaast wordt ook de werkdruk vaak genoemd als reden om actie te voeren. Dat is niet echt anders dan in voorgaande jaren.”

Ook Barentsen ziet dat er ‘klassieke problemen’ spelen. “Het gaat in een flink aantal sectoren uiteindelijk om meer geld. En door de inflatie heb je het dan over flinke cao-verhogingen.”

Op een ander vlak ziet Barentsen wel degelijk een verschil met een paar jaar geleden. “Er zijn nauwelijks pogingen om stakingen te verbieden. In de twee jaar voor corona zag je dat best vaak. Postbodes die wilden staken, maar dat niet mochten omdat het vlak voor de kerstperiode was bijvoorbeeld. Je ziet weinig juridische tegenacties, maar een verklaring heb ik daar niet voor.”

In hoeverre zijn stakingen zinvol?

“Er is onlangs een onderzoek verschenen waaruit bleek dat in 60 procent van de gevallen werkgevers na een staking met een beter bod kwamen, dus ze zijn zeker zinvol,” aldus Verhulp. “Na een staking gaan werkgevers wel nadenken over wat ze kunnen doen om werknemers tevreden te stellen.”

Barentsen sluit zich daarbij aan en noemt de stakingen bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) afgelopen zomer als voorbeeld. “Dat heeft vanuit werknemersperspectief tot betere cao’s geleid. En als anderen dat dan zien bij de buren, willen ze het zelf ook. De werknemers in het streekvervoer willen daardoor nu hetzelfde als het personeel van de NS.”

Spelen de vakbonden een grote rol?

“In principe zijn het de vakbonden die de cao-onderhandelingen voeren en stakingen organiseren,” zegt Barentsen. “Die kunnen er ook voor zorgen dat je niet zonder geld komt te zitten als je staakt. In je eentje of als spontaan actiecomité lukt dat niet.”

Volgens Verhulp wordt er ook amper gestaakt in sectoren waarin vakbonden nauwelijks actief zijn. “Je ziet dat het anders lastig van de grond komt. We zien wel dat de ledenaantallen teruglopen, maar dat heeft tot nu toe geen invloed op de stakingen.”

