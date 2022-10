Waarom wil ING af van Viruswaarheid? ‘Megaboete heeft effect gehad’

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid. Beeld ANP

Banken hebben als poortwachter een grote verantwoordelijkheid bij het voorkomen van financiële criminaliteit. Hiervoor zijn twee belangrijke wetten in het leven geroepen: de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Banken zijn volgens die wetten verplicht hun klanten te screenen en monitoren op de risico’s van witwassen en financiering van terrorisme. “Als uit het cliëntonderzoek komt dat het Wwft-risico niet in lijn is met de eisen van wetgever en toezichthouder, mag de bank geen klantrelatie aangaan of aanhouden, omdat ze anders zelf de wet niet naleeft,” zegt een woordvoerder van Rabobank.

Vernietigend onderzoek

De ING heeft mede om die reden de rekening van actiegroep Viruswaarheid stopgezet, na signalen van verdachte en onduidelijke transacties. De bodemrechter heeft nu besloten dat die maatregel terecht was. Viruswaarheid gaf niet alleen onvoldoende informatie, maar probeerde ook het klantenonderzoek te omzeilen en frustreren, aldus het harde oordeel van de rechter.

Door zo op het klantonderzoek te hameren, lijkt ING geleerd te hebben van een vernietigend onderzoek van de Fiod, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Die concludeerde in 2018 dat er jarenlang honderden miljoenen euro’s zijn witgewassen via bankrekeningen van klanten van ING, waarna de bank een boete van 775 miljoen euro moest betalen. “Je ziet dat die hoge boete effect heeft gehad en banken meer zijn gaan investeren in hun poortwachtersfunctie,” zegt Maartje van der Beek, advocaat en expert in financieel recht.

Lastig spanningsveld

Het komt volgens Van der Beek en andere deskundigen met regelmaat voor dat banken een zakelijke rekening weigeren of stopzetten. “Vaak gebeurt dat niet omdat ze dat zo graag willen, maar omdat het moet van de wet,” zegt Frank ’t Hart, advocaat en specialist financieel recht.

Strengere wetgeving en intensiever toezicht hebben financiële instellingen als ING ertoe gebracht hardere keuzes te maken, zegt ’t Hart. “Dit heeft ertoe geleid dat niet iedere ondernemer financiële diensten mag afnemen. Tegelijkertijd dient de toegang tot financiële dienstverlening gewaarborgd te worden. Dat is een lastig spanningsveld waarin banken zich nu begeven.”

Banken zeggen geen rekeningen op vanwege het omstreden profiel van klanten, maar vanwege bijvoorbeeld fraude of wanneer een klant weigert benodigde informatie aan te leveren, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Over het vonnis van Viruswaarheid is de branchevereniging dan ook duidelijk: “Een helder vonnis dat bevestigt dat een bank een rekening mag sluiten als zij niet kan voldoen aan de verplichtingen van de Wwft.”

Niet einde verhaal

Voor consumenten geldt sinds 2016 een wettelijk recht op een bankrekening. Dat betekent dat iedere volwassene recht heeft op een betaalrekening voor onder andere het ontvangen en overboeken van geld. Voor ondernemingen of stichtingen als Viruswaarheid bestaat zo’n wettelijk recht niet. “Je kunt daarom ook op andere gronden geweigerd worden bij een bank,” zegt ’t Hart. “Banken hebben daarin best veel vrijheid. Als volgens hen bijvoorbeeld het risico bestaat op reputatieschade of op bepaalde praktijken waarmee ze liever niet geassocieerd willen worden, staan ze in hun recht als ze zeggen: hier branden wij onze vingers niet aan.”

Daarmee is het voor Viruswaarheid nog niet definitief einde verhaal. De Hoge Raad oordeelde namelijk vorig jaar dat de contractvrijheid voor banken niet onbegrensd is. “Banken kunnen op grond van hun maatschappelijke positie verplicht worden om een rekening aan te bieden,” zegt advocaat Harm Jan Tulp. “Dat is vaak wel met beperkingen, bijvoorbeeld geen contante stortingen of onttrekkingen. Vanwege de contractvrijheid mogen banken in beginsel zelf weten met wie en op welke voorwaarden ze in zee gaan. Ze mogen dus ook partijen weigeren, behalve als dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.”

Zodra er onaanvaardbare (integriteits)risico’s bestaan, heeft de bank een belang om de gevraagde faciliteiten te weigeren, zegt advocaat Elias van Mourik in een schriftelijk betoog. ‘Hoe groter jouw belang, hoe beter het verhaal van de bank moet zijn om jouw aanvraag af te wijzen’, schrijft hij. ‘Voortaan moet een bank onderbouwen waarom zij met jouw onderneming in het bijzonder geen zaken kan doen. Onderbouwt de bank dit onvoldoende, dan kan jouw onderneming daartegen protesteren, waar nodig bij de rechter.’

Aangifte

In het geval van Viruswaarheid vond de rechter het belang van ING zwaarder wegen dan dat van Willem Engel. Er was sprake van een onherstelbare vertrouwensbreuk, die deels is ontstaan door toedoen van de omstreden coronascepticus. ‘Onder deze omstandigheden kan niet van ING worden gevergd om met deze klant, die onvoldoende oog heeft voor de gerechtvaardigde belangen van ING en zich onvoldoende heeft ingespannen om de vertrouwensbreuk te herstellen, een bankrelatie aan te gaan’, oordeelde de rechter.

En dat klinkt niet onlogisch, zegt advocaat Tulp. “ING had door de plotse naamsverandering ineens een klant in huis die ze niet hadden geaccepteerd, dan is het hun goed recht om daar niet meer mee in zee te willen.” Voor Willem Engel is het allemaal glashelder: ING wil hem uit de weg ruimen en de rechters helpen de bank daarbij. ‘Zij kunnen een aangifte verwachten’, schrijft hij op Twitter.