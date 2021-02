Waarom strooien de komende dagen weinig nut heeft

Bij temperaturen onder - 7 graden werkt strooizout minder goed. De komende dagen zakt het kwik tot wel - 20. Beeld ROB ENGELAAR/ANP

Dat heeft alles te maken met de almaar dalende temperaturen. De komende dagen zakt het kwik tot wel -20 graden Celsius. Niet alleen ’s nachts, maar ook overdag zal het flink vriezen en onder de -7 graden werkt strooizout minder goed. Het gevolg zal zijn dat de kans op gladheid verder toeneemt.

Inrijden

Daar komt nog bij dat er vanwege de lockdown minder auto’s op de weg zijn. Als er weinig auto’s over het wegdek rijden, blijft strooizout liggen en krijgt het nauwelijks kans om diep in het gladde wegdek door te dringen. Juist het inrijden van zout door flinke aantallen auto’s kan gladheid tegengaan.

Verder zal er ondanks de sneeuwruimers, die deze week ook volop in actie zijn, door de wind telkens toch weer nieuwe sneeuw op het wegdek belanden en aanvriezen. Op binnenwegen en in woonwijken wordt bovendien niet of nauwelijks gestrooid, waardoor de platgereden sneeuw opvriest.

Goed afstand houden en tijdig de snelheid aanpassen is daarom voor automobilisten de komende dagen het devies. Het belangrijkste advies is zo min mogelijk de weg op te gaan, of dat nou met de auto is, te voet of op de fiets.