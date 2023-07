Waarom Marjolein Moorman wel of niet kan slagen in Den Haag

Marjolein Moorman. Beeld Ramon van Flymen/ANP

Of ze op pole position ligt is onduidelijk, zeker omdat de namen van de veel bekendere eurocommissaris Frans Timmermans en de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb ook rondgaan. En dan heb je nog GroenLinks, dat ongetwijfeld ook nadenkt over een eigen kandidaat die de gezamenlijke lijst van GroenLinks en PvdA kan aanvoeren.

Maar toch: de steunbetuigingen aan de Amsterdamse PvdA-wethouder Marjolein Moorman komen op stoom, met onder meer oud-partijvoorzitter Hans Spekman die op Radio1 zei wel in Moorman te geloven. Ze zou niet de eerste Amsterdamse PvdA-leider zijn die naar Den Haag gaat.

Zelf zegt ze er deze zomer ‘diep over na te zullen denken’. “De vraag die voor mij centraal staat is of ik de juiste persoon ben om nu het verschil te maken. Dat moet leidend zijn,” zei ze vorige week tegen Het Parool.

Op basis van vijf jaar wethouderschap: drie redenen waarom een stap naar Den Haag Moorman gaat lukken, en twee waarom het lastig zou kunnen worden.

1. Kundig wethouder in Amsterdam

Vriend en vijand is het erover eens dat Moorman een degelijk bestuurder is met hart voor de zaak. Op haar portefeuilles – de belangrijkste daarin zijn armoedebestrijding en onderwijs – is ze pro-actief en zichtbaar. Zo voerde ze een ‘pauzeknop’ in, waarmee de gemeente Amsterdammers met schulden rust geeft om aan herstel te werken. Kritiek op haar beleid klinkt het afgelopen jaar voorzichtig iets meer. Het lerarentekort is namelijk nog steeds torenhoog, al blijft dat vooralsnog niet erg aan haar wethouderschap kleven. Haar reactie daarop is dat het wellicht nog veel erger was geweest als ze haar beleid niet had doorgevoerd.

2. Visie die past in de tijdgeest

Ongelijk investeren voor gelijke kansen: het is al jaren het mantra van Moorman. Daarmee bedoelt ze bijvoorbeeld dat investeringen in onderwijs niet gelijk over alle scholen verdeeld moeten worden, maar er juist extra wordt ingezet op scholen met kinderen in buurten die sociaal-economisch op achterstand staan.

Waar in het begin van haar raadsperiode nog wel eens meewarig geluisterd werd naar haar ideologische betogen is de tijdgeest duidelijk haar kant opgeschoven. Kansengelijkheid? Het hele politieke spectrum heeft het zo ongeveer omarmd. En omdat Moorman, voormalig universitair docent politieke communicatie, haar boodschap consequent is blijven herhalen, wordt de strijd voor kansengelijkheid al snel gekoppeld aan haar persoon. Het leverde haar bij de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar negen zetels op. De PvdA werd de grootste van de stad.

3. Weet landelijk onderwerpen op de agenda te krijgen

Moorman weet de weg goed te vinden richting Den Haag en lobbyt flink voor ander beleid. Daarnaast wordt ze als wethouder relatief vaak gevraagd door talkshows en figureerde ze in de veelbekeken documentaireserie Klassen.

Ze gebruikt die podia om te pleiten voor ander beleid in Den Haag. Uiteindelijk weet je nooit precies wie écht aan de oorsprong van een idee staat, maar feit is dat Moorman lange tijd de vurige wens uitsprak voor een grotestedenbonus voor docenten. Leerkrachten in de grote steden zijn namelijk relatief veel meer geld kwijt aan huur en vaste lasten. Met resultaat: Amsterdam krijgt toestemming vanuit Den Haag.

1. Onbekend buiten Amsterdam, geen ervaring in Den Haag

Amsterdam kan het soms wellicht denken, maar is nog steeds niet de navel van de wereld en Den Haag is geen Amsterdam. Een goede bestuurder zijn in de hoofdstad wil niet zeggen dat je overeind blijft in Tweede Kamer. Job Cohen kwam voor het torentje, wat niet lukte, en vertrok na twee jaar uit de Tweede Kamer omdat oppositievoeren hem niet lag. Vraag is of voor Moorman niet hetzelfde geldt, mocht ze gaan en onverhoopt niet in de coalitie komen. Ook zij heeft zich steeds meer ontpopt als bestuurder.

Daarnaast is de Tweede Kamer een veel grotere slangenkuil dan Amsterdam. Bekend is dat Moorman het soms zwaar op kan nemen als collega-wethouders gevoelige zaken laten uitlekken. Lovenswaardig misschien, maar dan kan ze haar borst natmaken in Den Haag.

Moorman is ondanks haar landelijke optredens nog relatief onbekend buiten Amsterdam. Ze komt weliswaar uit Wassenaar uit een gezin met schulden, maar landelijke kiezers zullen haar toch snel zien als Amsterdamse uit de grachtengordel. Het kantelen van dat beeld binnen drie maanden zal een flinke klus zijn.

2. Flink profiel op sociale thema’s, maar niet op andere dossiers

Moorman heeft een stevig profiel opgebouwd op sociale thema’s, maar als ze de stap naar de landelijke politiek zet, zal ze ook iets moeten vinden van het buitenlandbeleid, de woningbouw, migratie en de stikstofwet. Moorman staat in Amsterdam bekend als zeer slim en ideologisch zeer sterk, maar op de achtergrond klinkt dat ze geen dossiervreter is die alle punten en komma's van doorrekeningen uit haar hoofd kent. Politieke tegenstanders zullen dat gebruiken in de campagne.

Daarnaast zal de campagne, tot haar spijt, waarschijnlijk niet gedomineerd worden door armoede en onderwijs, haar kernthema’s. Onderzoek van peilingbureau Kantar wees uit dat kiezers het meest geïnteresseerd zijn in migratiebeleid en de toekomst van de zorg.