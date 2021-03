Waarom krijgen alleen kinderen een ondiepe neustest? En zes andere vragen over de coronatest

Volgens de GGD is de ondiepe neustest niet pijnlijk en duurt het slechts een paar tellen. Beeld Nina Schollaardt

Wat verandert aan de coronatest voor kinderen tot 12 jaar?

Tot nu toe kreeg iedereen een staafje diep in de neus en in de keel gestoken. Voortaan gaat dat staafje bij kinderen tot 12 jaar niet 4 tot 7 centimeter de neus in, maar 1 tot 2 centimeter, afhankelijk van de leeftijd van het kind. De afname in de keel blijft hetzelfde. Volgens de GGD is deze testmethode niet pijnlijk en duurt het slechts een paar tellen.

In Amsterdam gebruikt de GGD al dunnere, flexibelere wattenstaafjes voor kinderen. Ook zijn er op elke locatie leuk versierde testbalies, met medewerkers die extra getraind zijn in de omgang met kinderen. Bij vertrek krijgt een kind bijvoorbeeld een dapperheidsdiploma mee. “We maken meer tijd vrij en werken op een zo kindvriendelijk mogelijke manier,” vertelt een woordvoerder van GGD Amsterdam. “Maar als je de methodiek nog meer kunt verbeteren, is dat alleen maar prettig.”

Waarom is voor een ondiepe neustest gekozen?

Kinderartsen pleiten al enkele weken voor een minder diepe coronaneustest voor kinderen. In landen als Oostenrijk en de Verenigde Staten zou al genoeg bewijs zijn dat een korter staafje ook prima werkt. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) adviseerde kinderartsen in ziekenhuizen onlangs al om een minder belastende test te gebruiken, zoals een ondiepe neustest.

De verwachting is dat meer kinderen zich dan willen laten testen. Volgens de kinderartsen zouden ze nu soms bang zijn voor een test. Ook ouders zouden het daarom moeilijk vinden om de test bij hun kind af te laten nemen; ze houden hun kind dan liever thuis.

Waarom is niet gekozen voor alternatieve testmethodes?

Een andere test die de NVK adviseert, is de speekseltest, ook wel bekend als de sabbelwat. Hierbij kauwt het kind tot soms wel twintig minuten op een watje zodat aan de hand van speeksel kan worden onderzocht of het kind corona heeft. Daardoor acht de GGD deze methode niet per definitie kindvriendelijker dan de snellere test met een wattenstaafje. Bovendien zou in veel gevallen niet genoeg speeksel worden geproduceerd om te kunnen meten of het kind besmet is.

In Amsterdam is daarnaast ook de blaastest getest: de zogeheten SpiroNose. Die wordt nog niet ingezet bij kinderen, omdat de test alleen is gevalideerd voor volwassenen. De GGD wil wel onderzoeken of deze methode ook bij kinderen betrouwbare resultaten geeft.

Is de ondiepe neustest net zo betrouwbaar als de diepe neustest?

In de afgelopen weken is bij de GGD Amsterdam en de GGD West-Brabant bestudeerd of de ondiepe neustest goed genoeg meet of een kind besmet is met het coronavirus. Door minder diep de neus in te gaan, is de betrouwbaarheid van de test wat minder. Om die reden wordt de test ook nog steeds via de keel afgenomen.

Koepelorganisatie GGD Ghor stelt dat de ietwat verminderde betrouwbaarheid gecompenseerd wordt met de verwachting dat er op deze manier wel meer kinderen zullen worden getest.

Waarom is het nodig om kinderen tot 12 jaar te laten testen?

Sinds de basisscholen weer open zijn, is het advies om kinderen met milde klachten, zoals een loopneus, keelpijn of verkoudheid, te laten testen. Ook als iemand in de klas positief is getest, luidt het advies: testen (bij voorkeur na vijf dagen). Als die test negatief is, mag het kind terug naar school. Zonder test moet een kind tien dagen thuisblijven.

Testen is belangrijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bovendien kan een kind met een negatieve test sneller terug naar school en worden minder fysieke schooldagen gemist.

Waarom krijgen volwassenen nog wel een diepe neustest?

Er is bewust gekozen om de ondiepe neustest alleen te gebruiken voor kinderen tot 12 jaar. De GGD hoopt dat meer kinderen zich laten testen als het minder pijnlijk is. Maar de diepe neusafname in combinatie met de keelafname blijft het meest betrouwbaar.

Waar kunnen Amsterdamse kinderen heen voor een coronatest?

Op alle testlocaties in Amsterdam kunnen kinderen tot 12 jaar worden getest met een ondiepe neustest en keeltest. Alle plekken zijn voorzien van een speciale kinderbalie waar extra tijd wordt vrijgemaakt voor kinderen.

GGD-medewerkers worden de komende anderhalve week getraind op de nieuwe methode. Vanaf 4 april moeten alle GGD’s in Nederland op deze manier te werk gaan, dus ook die in Amsterdam.