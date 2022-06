Waarom het voor de lokale politiek zo moeilijk is om de stad te veranderen

De gemeenteraadsverkiezingen zijn weer geweest, er is een nieuwe coalitie gevormd en de plannen voor de komende vier jaar zijn gepresenteerd. Maar hoe ambitieus die plannen ook klinken, de uitvoering gaat vaak traag of duurt heel lang. Wat maakt het zo ingewikkeld om Amsterdam te veranderen? En wat doen wethouders en bestuurders om ervoor te zorgen dat hun plannen wél van de grond komen?

In deze aflevering van Amsterdam wereldstad, een podcast van Het Parool, duikt presentator Lorianne van Gelder met politiek verslaggever Tim Wagemakers dieper in de Amsterdamse politiek en de ambities van het nieuwe stadsbestuur.

De coalitie van PvdA, GroenLinks en D66 presenteerde in mei hun coalitieakkoord. Dat staat vol plannen die veel Amsterdammers als muziek in de oren zullen klinken, zoals meer woningen voor jongeren, het weren van overlastgevende toeristen en een gezondere stad. Toch gaat niet meteen de schop in de grond om al die plannen uit te voeren. Waarom eigenlijk niet?

“Veel ligt vast tot volgend jaar of zelfs het jaar erna. Je kunt niet zomaar alles van de een op andere dag veranderen,” vertelt Wagemakers. “Bij zaken als woningbouw zie je pas over een paar jaar resultaat. En het zou voor Amsterdammers ook helemaal niet fijn zijn als alle plannen meteen worden uitgevoerd, zoals het uitbreiden van betaald parkeren.”

Waar lopen bestuurders verder tegenaan bij het uitvoeren van hun plannen? En wat valt Wagemakers verder op aan het coalitieakkoord? Dat hoor je in de nieuwe aflevering van Amsterdam wereldstad.

Amsterdam wereldstad In de podcast Amsterdam wereldstad komen onmisbare Amsterdamse thema’s aan bod. Paroolverslaggever en host Lorianne van Gelder neemt luisteraars wekelijks mee, samen met experts van binnen en buiten de krant. Iedere maandagochtend verschijnt een nieuwe aflevering. In een interview vertellen Van Gelder en eindredacteur Josien Wolthuizen alles over deze podcast. Lees het hier.