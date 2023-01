Waarom heeft Oost-Londen amper bruggen, maar ligt het westen er vol mee?

Waar Amsterdam-Noord blijft wachten op een brug, lopen er over de Londense Theems tientallen. Toch is het oosten van die stad grotendeels verstoken van bruggen. Tot overmaat van ramp heeft de bouw van een tunnel geleid tot een fikse ruzie. ‘Boris Johnson had de gave om mensen mee te krijgen in idiote plannen.’

De Tower Bridge is een icoon van Londen. Van Engeland. Graniet uit Cornwall, wit kalksteen van the Isle of Portland, ruim 11.000 ton staal. Na acht jaar bouwen kon de brug in 1894 worden geopend. Een voorbeeld van splendid Victoriaans ingenieurschap. Een icoon met een fors prijskaartje, dat wel. De brug kostte ruim 1,1 miljoen pond, veel geld in die tijd.

Het doel van de Tower Bridge was duidelijk: Londenaren een (extra) weg over de Theems bieden, maar het drukke scheepsverkeer niet hinderen. De overgang tussen de torens is in twee delen gesplitst, die beide binnen een minuut een hoek van 86 graden omhoog kunnen maken. Zo konden de schepen, ook met hoge masten, toch passeren. Niet onbelangrijk in, destijds, een van de drukste havens ter wereld.

De Tower Bridge ligt aan het oosten van het stadscentrum. Vlak bij de Tower of London, op een halfuur lopen van St. Paul’s Cathedral. Richting het westen liggen nog tientallen andere bruggen. De London Bridge, de Millennium Bridge, de Westminster Bridge bij de Big Ben. Noem maar op. Maar oostwaarts? Een paar tunnels, wat pontjes, een kabelbaan. Verder niks. Althans, niet binnen drie kwartier rijden.

Een silly kabelbaan

Een groot contrast, waarvoor de Tower Bridge in zekere zin symbool staat. Naarmate de Theems naar het oosten stroomt, richting de Noordzee, wordt de rivier breder. Een bredere rivier betekent een langere en duurdere brug. Simpel. Maar belangrijker nog, zegt emeritus hoogleraar stadsplanning Michael Hebbert, is het verraderlijke springtij – tussen hoog- en laagtij zit meters verschil – en de aanwezigheid van de haven in het oosten. Daar, bij de haven, moeten meer schepen passeren. Onder de Tower Bridge kunnen ze prima door, maar die was loeiduur. Nog een paar van die bruggen? Maar dan nog langer? Dat was geen optie.

Dus bleef het over het algemeen armere Oost-Londen grotendeels verstoken van bruggen. Als gezegd: er zijn pontjes. De ‘Uber Boats’ – naar de naam van de sponsor – stoppen op 24 aanlegplekken, maar kosten geld. Alleen verder oostwaarts ligt een gratis pont. Er is een kabelbaan, maar dat is eerder een toeristische attractie, zegt Hebbert. “Een silly thing. Een typische nalatenschap van Boris Johnson (voor hij premier werd, was Johnson burgemeester van Londen, red.).” De kabelbaan staat aangegeven op de ov-kaart van Londen, maar weet minder forensen te trekken dan gehoopt.

Dan zijn er nog de tunnels. Oost-Londen telt er meerdere, zowel voor voetgangers als voor auto’s en metrolijnen. “Maar voor fietsers is er niks. In ieder geval niet voor elektrische fietsen,” zegt de Londense klimaatactivist Dominic Leggett. Er is een looptunnel en er is de kabelbaan, maar die zijn beide niet geschikt voor de zwaardere, elektrische fietsen. Op de pontjes is maar beperkt plek. “Een vriend van me heeft een bezorgbedrijf met elektrische bakfietsen. Die moeten altijd om via de Tower Bridge.”

Geef Oost-Londen een fietsbrug, zou je denken. Of in ieder geval een brug waar fietsers ook overheen kunnen pendelen. Dat zou bovendien prima aansluiten bij het streven van de Londense burgemeester Sadiq Khan (Labour), om de stad tegen 2030 ‘net zero’ te maken. Khan, die graag laat vastleggen hoe hij op de elektrische fiets naar z’n werk zoeft, heeft fietsen benoemd tot een van de speerpunten van zijn groene beleid.

Nieuwe tunnel voor auto’s

Maar het stadsbestuur is met iets heel anders bezig: de bouw van de Silvertown Tunnel, ongeveer waar de kabelbaan ligt. Hij moet een nabijgelegen tunnel (de Blackwall Tunnel) ontzien. De kosten kunnen oplopen tot 2 miljard pond (zo’n 2,27 miljard euro). Voor fietsers en voetgangers is geen ruimte, voor auto’s, bussen en vrachtwagens wel. Die laatste twee krijgen zelfs een speciale rijbaan.

Het plan voor de aanleg van de tunnel dateert nog van de tijd dat – daar is hij weer – Boris Johnson de scepter zwaaide in de stad. “Johnson had de gave om mensen mee te krijgen met idiote plannen,” zegt Leggett met een glimlach. Leggett is betrokken bij de protestgroep Stop the Silvertown Tunnel. Nou kent ieder groot infrastructuurproject tegenstanders, maar het verzet is hier wel erg breed. In april vorig jaar schreven 52 academici een protestbrief. En zelfs vier lokale stadsdeelraden zijn tegen.

Om wat water bij de wijn te doen, belooft het stadsbestuur een tol te gaan heffen – ook in de al bestaande, nabijgelegen tunnel. Dat moet het aantal automobilisten beperken. Maar, zegt Leggett, als ze echt minder auto’s op de Londense straten wil, waarom dan een nieuwe autotunnel openen? Hij verwacht (net als veel onafhankelijke experts) alleen maar meer opstoppingen, oponthoud en drukte. Meer vrachtwagens ook, gezien de speciale rijbaan, waarvan de aanvoerroute dwars door woonwijken loopt. Bovendien: een tol kan net zo makkelijk worden geheven als opgeheven.

Hoe het kan dat de tunnel er dan toch komt? “Het werk is begonnen,” zegt Leggett. “De tunnel wordt al gegraven.” Leg dat nog maar eens stil. “En Newham, bij een van de uitgangen van de tunnel, is een van de armste, meest multiculturele wijken van Londen. Veel mensen kan het gewoon niks schelen.”

Amsterdam en Rotterdam “Sluit je ogen en denk aan Londen, San Francisco, Rotterdam. Dan zie je direct bruggen. Dat willen we hier ook.” VVD-wethouders Eric van der Burg en Pieter Litjens schetsten in 2017 een prachtig toekomstbeeld. De Tower Bridge, de Golden Gate Bridge, de Erasmusbrug. Spoedig zou Amsterdam aan dat rijtje worden toegevoegd. Met bovendien niet één brug, zoals aanvankelijk het plan was, maar met twee bruggen. “We gaan tempo maken,” zei Van der Burg nog. Daar is vijf jaar later nog weinig van terechtgekomen. De brug over het IJ is een hoofdpijndossier geworden – en dat is nog zacht uitgedrukt. Veel Noorderlingen vragen zich af: waar blijft die brug? Des te meer omdat er bijvoorbeeld wel geld (van het Rijk) gaat naar het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. Toch blijft de aanleg van een brug – of bruggen – de nadrukkelijke wens van de gemeente. Dat zei verkeerswethouder Melanie van der Horst toen al, en die wens bestaat nog steeds. Bij de presentatie van de voorjaarsnota, in mei, moet meer duidelijk worden. Ondertussen lijkt het er steeds meer op dat Rotterdam wél een nieuwe brug krijgt. Het Rijk gaat daar 634 miljoen euro bijdragen aan de bouw van een brug die ruimte moet bieden aan trams, auto’s, fietsers en voetgangers. De geschatte kosten bedragen 1,3 miljard. Toch klinkt ook in Rotterdam kritiek. Zo is de binnenvaart bang dat een nieuwe brug het scheepsverkeer zal belemmeren. En omwonenden hadden liever een metrotunnel gezien. Dat zou minder hinder opleveren.