Waarom Grapperhaus zich inspande voor de terugkeer van wietpionier Johan van Laarhoven

Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid. Beeld ANP

Het was een unicum: een minister die bij de autoriteiten van een ander land openlijk vroeg om de vrijlating van een landgenoot. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deed het afgelopen zomer voor Johan van Laarhoven. Drie kwartier sprak hij in Bangkok met de Thaise premier en de Thaise minister van justitie over de 59-jarige Brabantse oud-coffeeshophouder, die daar sinds 2014 vastzat. Hij werd veroordeeld tot 103 jaar cel wegens witwassen, waarvan hij er 20 uit moet zitten.

Waarom spande het kabinet zich in voor een veroordeelde crimineel? Dat heeft Van Laarhoven te danken aan de Nationale Ombudsman.

Wietpionier

Van Laarhoven is een wietpionier: in de jaren tachtig richt hij in Tilburg de eerste coffeeshop op buiten de Randstad. Het zou het begin zijn van een kleine keten, The Grass Company; nu met vier locaties in Brabant. In 2008 vertrekt hij met zijn Thaise vrouw en hun kinderen naar Thailand om daar te rentenieren, veel van zijn vermogen wordt daar ook geïnvesteerd. In 2011 verkoopt hij The Grass Company.

In datzelfde jaar begint justitie in Nederland een groot onderzoek naar de coffeeshopketen. Hoofdverdachte: Johan van Laarhoven. Hij wordt verdacht van witwassen, belastingontduiking en lidmaatschap van een criminele organisatie. Als het onderzoek is gevorderd, wordt in 2014 een rechtshulpverzoek ingediend bij de Thaise autoriteiten, waarin wordt gevraagd of de lokale politie Van Laarhoven en zijn echtgenoot – als getuige, niet als verdachte – kan verhoren, hun villa in Thailand wil doorzoeken en beslag te leggen op Van Laarhovens bezittingen in het land. Belangrijk: de verzoeken worden allemaal gedaan voor het Nederlandse onderzoek.

Maar terwijl in Nederland al invallen en verhoren worden gepland, heeft justitie nog altijd niets van Thailand gehoord. Om de Thai tot actie te manen, doet Nederland een verzoek aan het land om zélf een onderzoek te beginnen naar Van Laarhoven.

Dat blijkt een cruciale fout: Thailand staat bekend om de bikkelharde houding tegen drugscriminelen. Van Laarhoven wordt direct opgepakt en in een Thaise cel gezet. De omstandigheden zijn er mensonterend. De Nederlandse officier van justitie is verbaasd, zal hij later zeggen: dáár had Nederland nooit om gevraagd.

‘Onzorgvuldig’ gehandeld

Maar de Thai gaan hun eigen weg en de Nederlandse justitie verliest alle regie. Het oordeel van de Ombudsman is in maart 2019 snoeihard: de Nederlandse politie, het Openbaar Ministerie én het ministerie van Justitie en Veiligheid hebben ‘onzorgvuldig’ gehandeld. “Er is niet goed afgewogen of de gekozen middelen in evenredige verhouding stonden tot het beoogde doel,” stelde Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen.

Dat rapport is voor D66, de partij die zich met GroenLinks en SP in de Tweede Kamer het lot van Van Laarhoven het meest aantrok, het breekijzer om een debat te forceren. “We hebben het tevergeefs geprobeerd bij de justitieministers Van der Steur en Blok. Grapperhaus beloofde in april zich wel in te spannen voor Van Laarhoven,” zegt D66-Kamerlid Vera Bergkamp. “Hij is zijn belofte nagekomen.”

De CDA-bewindsman zei in een debat de bevindingen van de Ombudsman ‘zeer serieus te nemen’. “Het kwam wel even binnen, laat ik dat eerlijk zeggen.”

In december stemt de Thaise regering in met het overbrengen van Van Laarhoven naar Nederland, waar hij de rest van zijn straf moet uitzitten; omgezet naar Nederlandse maatstaven zou dat nog maximaal vijfenhalf jaar zijn. Grapperhaus schreef woensdagochtend aan de Tweede Kamer de Thaise autoriteiten ‘bijzonder erkentelijk’ te zijn. In Nederland wacht Van Laarhoven overigens nog een dagvaarding voor de Nederlandse strafzaak tegen hem.