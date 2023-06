Waarom er minder aandacht is voor het bestrijden van sikkelcelziekte dan voor andere ziektes

Priscilla Reynolds (31) is verpleegkundige en sikkelcelpatiënt. De ernstige bloedaandoening komt in Nederland vooral voor bij mensen van Afrikaanse origine en lijkt mede daarom onbekender. Wereldsikkelceldag (19 juni) moet dat veranderen en ook meer onderzoeksgeld opleveren.

De natuur discrimineert, althans in het geval van sikkelcelziekte. De bloedaandoening komt namelijk voor bij miljoenen mensen van Afrikaanse afkomst, terwijl niet één sikkelcelpatiënt een West-Europese afkomst heeft.

Dat zit zo: de ziekte is het gevolg van een genetische variatie die beschermt tegen malaria, een infectieziekte die in West-Europa historisch minder voorkomt dan in Afrika. Dankzij een mutatie in een gen voor hemoglobine, de stof in rode bloedcellen die zuurstof transporteert, kan de malariaparasiet moeilijker doordringen in die cellen. Die genetische variatie biedt evolutionair dus een betere overlevingskans bij malaria. Maar wanneer je dat gen van je beide ouders krijgt, heb je sikkelcelziekte.

“En dat is een heel nare aandoening,” zegt Reynolds. De Amsterdamse heeft de ziekte al haar hele leven. Pas als twintiger kon ze met hulp van een psycholoog accepteren dat ze ‘anders’ was dan gezonde mensen.

Hevige pijnaanvallen

Zo is Reynolds door de chronische bloedarmoede vaak moe, wat haar sociale en werkzame leven beperkt. Haar organen en botten raken beschadigd als de sikkelvormige rode bloedcellen een ‘muurtje’ in een bloedvat vormen en de doorvoer van zuurstof stokt. Dat veroorzaakt ook hevige pijnaanvallen. Een paar keer per jaar moet Reynolds voor pijnbestrijding een week naar het ziekenhuis. Stress en kou vergroten de kans op zo’n aanval.

Reynolds had de meeste crises (aanvallen) tijdens haar opleiding tot verpleegkundige; ze werkte zich via het mbo op naar het hbo. “Zo’n aanval heb ik een paar keer per jaar, en dat is echt verschrikkelijk. Dan moet ik naar de spoedeisend hulp voor een infuus met een zware pijnstiller zoals morfine. Ik heb in mijn leven al meer dan vijftig crises gehad, maar ik ben telkens weer verbaasd hoeveel pijn het doet.”

Reynolds werkt dertig uur per week op de afdeling vaatchirurgie in Amsterdam UMC. Een deel van die tijd is ze baliemedewerker; dat is lichter dan de patiëntenzorg aan het bed.

In het ziekenhuis is Reynolds ook patiënt van hematoloog Bart Biemond, die is gespecialiseerd in sikkelcelziekte. “Dat is in Nederland een zeldzame ziekte,” aldus Biemond. “Er zijn zo’n tweeduizend patiënten, van wie ongeveer een kwart in Amsterdam woont. De meeste Nederlandse sikkelcelpatiënten wonen in de Randstad.”

Biemond onderschrijft dat sikkelcelziekte discrimineert op grond van afkomst, maar dat wil niet zeggen dat er geen witte patiënten zijn. Ook mensen met wortels in Griekenland, Turkije, Zuid-Italië of Albanië hebben de ziekte, aldus Biemond, omdat de genetische variatie ook daar evolutionair voordeel bood. Dat geldt ook voor landen als Saudi-Arabië, Egypte, Syrië en India. “Maar de meeste patiënten wonen in Afrika. Een op de zeven mensen met een donkere huidskleur is drager van het sikkelcelgen.”

Hematoloog Bart Biemond: 'Ook hier is minder aandacht voor een ziekte die het grootste deel van de bevolking niet kan krijgen.’ Beeld Dingena Mol

Spreekbeurt

Sikkelcelziekte is in Nederland vergelijkbaar met taaislijmziekte; het zijn allebei genetische aandoeningen die zich op de kinderleeftijd manifesteren en zorgen voor een lagere levensverwachting van pakweg tien tot vijftien jaar. Ook het patiëntenaantal is ongeveer gelijk: tussen 1500 tot 2000.

“Maar taaislijmziekte is veel bekender,” zegt Reynolds. “Ik heb op het Over-Y College in Amsterdam-Noord een spreekbeurt over sikkelcelziekte gehouden, omdat eigenlijk niemand in mijn klas het kende. Bijna niemand wist ook dat ik patiënt was.”

Mondiaal zijn er zo’n 70.000 taaislijmziektepatiënten en zo’n 9 miljoen sikkelcelziektepatiënten. Toch gaat er meer onderzoeksgeld naar taaislijmziekte. De reden ligt voor de hand: de meeste sikkelcelpatiënten wonen in relatief arme landen, waardoor de belangstelling en het farmaceutische verdienmodel afnemen.

Biemond: “In de Verenigde Staten bleek dat het onderzoeksgeld uit publieke en private middelen voor taaislijmziekte zeven keer hoger was dan het onderzoeksgeld voor sikkelcelziekte. In Nederland ontbreken goede cijfers, maar ook hier is minder aandacht voor een ziekte die het grootste deel van de bevolking niet kan krijgen. En zonder daarmee een onderscheid tussen patiënten aan te brengen: dat is toch opmerkelijk.”

Middel uit de jaren zestig

Het in 2017 opgerichte Sikkelcelfonds probeert in Nederland meer aandacht te krijgen voor de aandoening en onderzoek via sponsors te stimuleren. Op Wereldsikkelceldag (maandag 19 juni) heeft het Sikkelcelfonds een bijeenkomst in het Amsterdamse DeLaMar georganiseerd, waar patiënten, hun familie en artsen stilstaan bij de ziekte. Meer aandacht moet uiteindelijk ook leiden tot een betere behandeling (zie kader). “Het enige middel dat we hebben om crises te voorkomen komt uit de jaren zestig en wordt sinds 1995 toegepast voor sikkelcelziekte,” aldus Biemond. “In Europa is sindsdien nog niets nieuws op de markt gekomen.”

Een manier om de farmaceutische industrie te stimuleren om geneesmiddelen te ontwikkelen voor zeldzame ziektes in westerse landen bestaat in de vorm van een ‘weesgeneesmiddelenregeling’. Zo geldt een extra lang patent, dat leidt tot langere exclusiviteit op de verkoop. Ook een tegemoetkoming in de ontwikkelingskosten is zo’n stimulans.

“Dat werkt,” zegt Biemond. “Grote farmabedrijven doen onderzoek naar nieuwe middelen. Het nadeel is vaak wel dat weesgeneesmiddelen heel duur zijn. Dat kan gaan om meer dan 100.000 euro per patiënt per jaar, waarna wordt afgewogen of die behandeling onder de zorgverzekering valt.”

Hoewel het Nederlandse zorgsysteem niet elk duur geneesmiddel vergoedt, is de zorgkwaliteit hoog, ondervond Reynolds toen ze een crise kreeg tijdens een vakantie in Ghana, het geboorteland van haar ouders.

“Het duurde uren voordat ik geholpen kon worden, terwijl dat in Nederland altijd snel kan. Daarnaast was de pijnbestrijding in Ghana veel slechter; het ontbrak bijvoorbeeld aan een infuus en aan de juiste geneesmiddelen. Daarnaast bestaat er geen collectief zorgstelsel; voor de meeste Ghanese sikkelcelpatiënten is zorg peperduur.”