Waarom december de maand van de waarheid is voor de luchtvaart

Het kabinet neemt komende maand een besluit over de groei van Schiphol, de opening van Lelystad Airport en de toekomst van de Nederlandse luchtvaart. Wat staat er op het spel?

SCHIPHOL

Het was een beetje ondeugend dat luchtvaartminister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) pal voor de zomervakantie plannen voor de groei van Schiphol bekend maakte. Voor- en tegenstanders konden er daardoor weken niets mee. Met haar plan voor groei onder voorwaarden, dat komende maand onderdeel wordt van de Luchtvaartnota 2020-2050 die het kabinet naar de Tweede Kamer belooft te sturen, hoopt de VVD-minister een meesterzet te hebben gedaan, die met name twijfelaars in de Haagse politiek over de streep zal trekken.

Het aantal vluchten op Schiphol mag volgens het plan maximaal 8 procent groeien tot 540.000 starts en landingen per jaar. Plukjes groei dienen elk jaar ‘verdiend’ te worden door de uitstoot van broeikasgassen en herrie meetbaar te laten afnemen, bijvoorbeeld door andere vliegroutes, minder nachtvluchten en de inzet van nieuwe vliegtuigen.

Niemand is echt tevreden met deze oplossing. Volgens maatschappijen is het te onduidelijk aan welke voorwaarden ze moeten voldoen. Ze vrezen dat opportunistische politici de regels steeds zullen veranderen. Actiegroepen en milieubeweging vertrouwen er niet op dat de luchtvaartsector zich aan welke afspraak dan ook zal houden.

Dat komt ook doordat de regels die de afgelopen jaren voor Schiphol golden – zoals het maximum van 500.000 vluchten – niet door de overheid werden gehandhaafd. Van ­Nieuwenhuizen wil die omissie volgend jaar, het jaar dat die afspraken vervallen, herstellen.

Dát de luchthaven zal groeien, staat voor het huidige kabinet vast. Op aandrang van verkiezingswinnaar VVD is die afspraak opgenomen in het regeerakkoord. Schiphol is volgens het kabinet – en een trits rapporten – te belangrijk voor werkgelegenheid en economie om op te geven, wat activistische tegenonderzoeken ook beweren.

Of ook de coalitiefracties in de Tweede Kamer zich gedwee zullen neerleggen bij een groeibesluit is de vraag. D66 en ChristenUnie krabbelen openlijk steeds verder terug.

Krimp is vooralsnog een oppositiestandpunt, maar de roep om een gehele of gedeeltelijke nachtsluiting van Schiphol – volgens de luchtvaartmaatschappijen een nekslag voor de hele sector – klinkt steeds luider.

LELYSTAD AIRPORT

De opening van Lelystad Airport is onlosmakelijke verbonden met de kabinetsplannen voor Schiphol. Het vliegveld in Flevoland moet vluchten overnemen van Schiphol, zodat daar meer ruimte ontstaat voor economisch relevante verbindingen, maar zo gemakkelijk gaat dat niet.

Het verzet tegen Lelystad Airport is in ­Gelderland en Overijssel taai en succesvol. Dat is politiek relevant vanwege het relatief grote electoraat van de twee christelijke coalitiepartijen in die provincies. Al drie keer is de opening van het vliegveld vanwege dat verzet, rapportengeblunder en politiek getalm uitgesteld.

Ook hebben veel te florissante aannames over Europese regels de plannen genekt. Kabinet en luchthavenbedrijf presenteerden Lelystad ten onrechte als dependance van Schiphol, waarmee met lage tarieven als lokkertje en regelgeving als stok achter de deur Schiphol schoongeveegd kon worden.

Maar de Europese Commissie ziet Lelystad als een vliegveld als alle andere. Volgens EU-concurrentieregels mogen Schipholvluchten helemaal niet exclusief naar Lelystad worden gedwongen. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de maximaal 45.000 vluchten op Lelystad nieuw zal zijn: vluchten die nog niet vanaf Schiphol werden uitgevoerd.

Het is minister Cora van Nieuwenhuizen nog niet gelukt die circa 20.000 vluchten zodanig terug te brengen dat opening alsnog aanvaardbaar wordt voor een overgrote meerderheid in de Tweede Kamer (inclusief CDA, D66 en CU). Ze wil lokale regels opstellen waardoor bij de toewijzing van start- en landingsrechten de voorkeur kan worden gegeven aan belangrijke vluchten en bestemmingen.

Bijvoorbeeld door voorrang te geven aan routes die het hele jaar worden gevlogen, waarmee vakantievluchten worden uitgesloten. Maar de minister heeft al aangegeven dat met zulke regels nieuw­komers niet buiten de deur kunnen worden gehouden.

LUCHTRUIM

De vliegroutes van Lelystad Airport zijn nu nog met kunst- en vliegwerk in elkaar geknutseld. Het is alsof eerst een snelweg wordt aangelegd en pas daarna wordt nagedacht over de op- en afritten. Om de huidige luchtlijnen van Schiphol te ontzien, moet Lelystadverkeer de eerste jaren tientallen kilometers laagvliegen met alle hinder van dien.

Dat kan anders, maar dan moet wel eerst het hele Nederlandse luchtruim op de schop. Luchtverkeersleiding Nederland sleutelt daar nu op papier aan, maar die exercitie is op zijn vroegst in 2023 klaar – met een jaar eerder wat eerste verbeteringen. Pas dan zijn alle snelwegen in de lucht zodanig ontrafeld dat ze elkaar niet meer in de weg zitten.

De roep, ook in het kabinet, om Lelystad gesloten te houden tot die ‘luchtruimherziening’ is ingevoerd, klinkt steeds luider. Niet alleen in de Kamer, maar ook binnen het kabinet, waar vooral in kringen van het ministerie van Binnenlandse Zaken van interimminister Raymond Knops (CDA) wordt aangedrongen op verder uitstel terwijl Cora van Nieuwenhuizens ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vasthoudt aan opening op 2 november 2020.

POLITIEK

Alle plannen voor Lelystad Airport, Schiphol en het luchtruim, zowel voor de korte als de lange termijn, worden door de minister verpakt in de Luchtvaartnota 2020-2050, waarvan voor het einde van het jaar een door het kabinet afgehamerde conceptversie naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Een definitief stuk komt mogelijk pal voor het zomerreces van 2020. In zijn huidige vorm is de nota nog niet veel meer dan een bonte verzameling plannen en punten zonder onderlinge samenhang, waarbij sommige oplossingen weer nieuwe problemen veroorzaken.

Sowieso moet de minister wachten op een oordeel van de commissie die zich, onder ­leiding van voormalige commissaris van de koningin en oud-minister Johan Remkes, buigt over de stikstofcrisis. Die zou pas in mei 2020 met een oordeel komen, maar heeft toegezegd dat er over de luchtvaart uiterlijk voor het einde van dit jaar een tussenrapport verschijnt.

Oponthoud tot de zomer brengt het gevaar met zich mee dat, ook vanwege alle inspraak- en bezwaarprocedures, dat de Tweede Kamer niet ruim voor de landelijke verkiezingen van maart 2021 aan een definitieve behandeling toekomt. Vooral voor de VVD is het een doembeeld dat een luchtvaartbesluit door een nieuwe regering van mogelijk een heel andere signatuur wordt genomen. Zeker nu die partij niet alleen vanwege zijn luchtvaartstandpunt, maar ook door zijn antistikstofmaatregelen onder vuur ligt.