Waarom de WW wel of niet zou moeten worden verkort

Wopke Hoekstra kreeg deze week veel kritiek omdat hij in een interview aangaf de maximale WW-duur te willen verkorten. Beeld Jiri Buller/Lumen

Hoelang heb ik nu recht op een WW-uitkering?

Dat is afhankelijk van hoelang je hebt gewerkt. Wie in loondienst is bij een bedrijf en zijn baan verliest (door ontslag of doordat je tijdelijke contract afloopt), heeft recht op minimaal drie maanden WW. Voorwaarde is dat je niet verwijtbaar werkloos bent en dat je van de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt.



De duur van de WW is afhankelijk van je arbeidsverleden. Wie jaren heeft gewerkt, krijgt maximaal twee jaar. In sommige bedrijfstakken hebben werkgevers en vakbonden afgesproken daar nog een derde jaar aan vast te plakken. In de praktijk zijn het vooral ouderen die recht hebben op een langere WW-uitkering.

Hoe hoog is mijn WW-uitkering?

De eerste twee maanden is dat 75 procent van je laatstverdiende loon, daarna zakt dat percentage naar 70. Maar wie veel geld verdient, krijgt niet een torenhoge uitkering. Er zit een plafond in de uitkering. Je kunt nooit meer krijgen dan een percentage van het maximummaandloon. Dat is nu 4858,95 euro bruto per maand.



Moet de WW wel worden versoberd?

Veel bedrijven zijn huiverig om mensen in vaste dienst te nemen. Veel jongeren gaan van tijdelijk contract naar tijdelijk contract. Opeenvolgende kabinetten zijn er niet in geslaagd de arbeidsmarkt fors te hervormen en bedrijven te verleiden meer mensen in vaste dienst te nemen. Wel is een commissie ingesteld, de commissie Borstlap, die vorig jaar met een breed advies kwam. Kort samengevat: geef mensen met een vast contract wat minder rechten en geef flexwerkers meer rechten. Een van de voorstellen was: verkort ook de huidige WW en maak die hoger. Idee erachter is dat bedrijven dan minder WW-premie hoeven af te dragen waardoor het goedkoper is mensen in dienst te nemen.



Wat wil het CDA?

Het CDA zegt het hele advies van de commissie Borstlap te willen overnemen. Voor de WW heeft de partij bedacht dat die dan teruggaat van twee naar een jaar. Wel zou de uitkering dan omhoog moeten: de eerste twee maanden 90 procent van het laatstverdiende loon, daarna vier maanden naar 80 procent en daarna zes maanden naar 70 procent. Daarna krijgt iemand een zogeheten basisbaan.



Wat is de kritiek?

De kritiek op het CDA-plan komt er op neer dat verkorting van de WW vooral oudere werklozen treft. Probleem bij die groep is dat zij zich nu veelal suf solliciteren maar nooit worden uitgenodigd voor een gesprek. Uit onderzoek blijkt dat als de uitkeringsregels strenger worden, mensen eerder hun best doen om serieus op zoek te gaan naar ander werk. Alleen helpt dat in dit geval dus niet, volgens critici, omdat bedrijven vaak alleen jonge werknemers willen. Zo stelt vakbond FNV dat mensen hier niet eerder door aan het werk komen. Het CDA stelt dat het plan niet los moet worden gezien van andere voorstellen om mensen eerder aan een baan te helpen.