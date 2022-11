Waarom de vernederde redactieleden van De Wereld Draait Door niet vertrokken

Waarom vertrokken de redacteuren die leden onder het schrikbewind van presentator Matthijs van Nieuwkerk niet bij De Wereld Draait Door? De dynamiek van de omroepwereld uitgelegd in vijf vragen.

Waarom trok slechts een enkeling aan de bel over de angstcultuur op de redactie van De Wereld Draait Door?

Dat heeft volgens Thomas Bruning, algemeen secretaris van Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), voor een belangrijk deel te maken met onzekerheid over hun contract. Contracten bij talkshows lopen vaak maar een half jaar en kunnen daarna zonder veel moeite worden beëindigd.

De reden daarvoor is dat talkshows vaak maar een gedeelte van het jaar worden gemaakt en ze daardoor niet altijd een grote redactie nodig hebben. Het leidt er volgens Bruning toe dat medewerkers het vertrouwen missen om met dit soort zaken naar de omroepleiding te stappen. “Ze durfden niet aan de omroep te vragen naar een ander programma te worden overgeplaatst. Voor je het weet sta je te boek als een probleemgeval en dat is niet handig als je contract binnen een paar maanden afloopt. Het gevolg: er wordt niet uitgesproken, wat wel uitgesproken zou moeten worden.”

Bij De Wereld Draait Door werkte niet iedereen op basis van een tijdelijk contract. Hoe zag de verdeling eruit?

Bruning schat het percentage flexcontracten – de tijdelijke overeenkomsten en freelance opdrachten samen – op 40 tot 50 procent. Daarmee loopt de omroepwereld uit de pas met de rest van Nederland waar dat percentage veel kleiner is. Ook signaleert hij een opvallend verschil tussen de Publieke Omroepen en de commerciële zenders. Bij de eerste categorie is het percentage flexcontracten groter.

Voor de omroepwereld geldt een aparte regeling waardoor medewerkers tot maximaal zes tijdelijke dienstverbanden kunnen krijgen. Pas na vier jaar geldt de verplichting hen een vast contract aan te bieden. Vaak worden mensen precies voor dat moment weggestuurd, waarna ze bij een andere omroep precies dezelfde carrousel in gaan. Bruning stelt dat bij productiehuizen, uitgeverijen en andere grote mediabedrijven dezelfde problemen spelen.

Hoe zit het met de kritiek dat de redactieleden wel tegenover de Volkskrant over hun gevoelens vertelden, maar op de werkvloer het gedrag van Van Nieuwkerk en zijn rechterhand Dieuwke Wynia bleven slikken?

“Je moet niet onderschatten hoe snel er machtsongelijkheid ontstaat bij het werken met een beroemdheid als Matthijs van Nieuwkerk,” zegt bedrijfspsycholoog Ellen Huijsmans. “Daardoor kan het aangeven van grenzen behoorlijk moeilijk zijn. Er ontstaat angst en door die bangheid kun je ook gaan geloven dat de negatieve oordelen van de ander de waarheid zijn. Dat leidt tot ongewilde acceptatie van de situatie.”

Voormalig DWDD-tafelheer Hugo Borst merkte dit weekend in talkshow Renze op dat redacteuren die moeite hadden met het gedrag van Van Nieuwkerk ook hadden kunnen opstappen. ‘Ze hadden met hun ervaring makkelijk elders terecht gekund,’ zei hij.

Dat laatste is zeer waarschijnlijk waar. Een dienstverband bij De Wereld Draait Door gold in de topjaren van het programma als een gouden ticket voor de rest van de televisiewereld. Maar voor veel van de redactieleden was juist het werken bij DWDD de ultieme droom. Zij wilden koste wat het kost slagen.

Bedrijfspsycholoog Huijsmans wijst daarbij ook op het verlammende effect dat angstgevoelens kunnen hebben. “Als je in angst zit, durf en kun je bijna niet meer bewegen. Er ontstaat een freezereactie. Dan is vertrekken simpelweg niet meer mogelijk. En daarbij werkt angst meer angst in de hand. Daardoor groeit je bangheid, terwijl de uitweg steeds kleiner lijkt te worden.”

Hoe zou de positie van omroepmedewerkers kunnen worden verbeterd?

Voor de NVJ is het antwoord duidelijk: meer vaste contracten. “Stap af van al die opeenvolging van korte contracten. Geef iemand gewoon een eerste proeftijd en beslis daarna of je hem in dienst in wil nemen,” zegt Bruning, die signaleert dat de situatie door de krapte op de arbeidsmarkt langzaam is verbeterd. “Tien jaar geleden was er misschien te weinig werk. Werknemers staan nu sterker.”

Ook noemt hij de uitspraken van staatssecretaris Gunay Uslu (Media & Cultuur). “Haar voorgangers Slob en Dekker hebben altijd gezegd dat de vakbonden het probleem maar met de omroepen moesten oplossen. Uslu ziet in dat de politiek ook een rol heeft. Het gaat niet om het oprichten van nog meer meldpunten, het gaat om het bieden van bestaanszekerheid aan werknemers.”

Extern en onafhankelijk onderzoek naar werkomstandigheden DWDD