Waarom de prijs van zuivel, olie en pasta zo sterk stijgt

Volgens het CBS stijgt de gemiddelde prijs voor eetbare oliën met meer dan 60 procent, en ook de olijfolie ontkomt er niet aan met 24,1 procent. Beeld Getty Images/iStockphoto

Boter: 34,2 procent

Hoog op de inflatielijst staan zuivelproducten, zoals boter (34,2 procent), melk , yoghurt en kaas. Voor de productie van al deze voedingsmiddelen is rauwe melk nodig, en de prijs van melk die aan de fabrieken wordt geleverd is de laatste maanden sterk gestegen. De prijs die boeren voor melk krijgen, ligt met ruim 60 cent per liter bijna twee keer zo hoog als een jaar geleden. Het aanbod van melk neemt bovendien af: door onder meer droogte geven koeien door heel Europa minder melk. “Bovendien is het veevoer erg duur,” zegt onderzoeker Nadia Menkveld van ABN Amro. Dat er verschil zit in de prijsstijgingen tussen boter, kaas, yoghurt en melk heeft te maken met verschillende bereidingswijzen en de kosten die daarbij komen kijken. Bovendien spelen ook verpakkingskosten een rol.

Olijfolie: 24,1 procent

Snackbars sloegen als eerste alarm toen de oorlog in Oekraïne uitbrak. Zij voorzagen al heel snel een tekort aan zonnebloemolie en waarschuwden voor hoge prijzen. Ze hebben gelijk gekregen. Volgens het CBS stijgt de gemiddelde prijs voor eetbare oliën met meer dan 60 procent, en ook de olijfolie ontkomt er niet aan met 24,1 procent. “De prijs van plantaardige oliën is op de wereldgrondstoffenmarkt de afgelopen paar maanden wel wat aan het dalen, maar nog steeds op een zeer hoog niveau,” zegt Menkveld. Belangrijkste reden is dat Oekraïne en Rusland veel zonnebloemolie produceren, maar dat de export door de oorlog zwaar onder druk staat. Menkveld: “Nu er langzaamaan wel weer wat verschepingen uit Oekraïne mogelijk zijn daalt de prijs van zonnebloemolie licht, maar blijft die nog hoog. Daarnaast is ook de prijs van koolzaad,- palm- en sojaolie hoog door minder aanbod en hogere vraag.”

Spaghetti: 26,7 procent

Sinds het begin van de oorlog zijn miljoenen tonnen graan gestrand in de havens en silo’s van Oekraïne, een van ’s werelds grootste graanproducenten. Heel langzaam komt de export weer op gang, maar het verloopt nog altijd uiterst moeizaam. De problemen daar zorgen voor hoge prijzen in onze schappen. En erger: internationale organisaties waarschuwen voor een hongersnood in de Hoorn van Afrika als het graan te lang wegblijft. In Nederland leiden de problemen tot dure spaghetti en andere pastaproducten. Ook het brood is duur geworden. “Voor broodproductie is naast het duurdere tarwe, ook duurder gas nodig om de ovens te verwarmen,” zegt Menkveld.

Rundvlees: 25,1 procent

Bijna al het vlees is in prijs gestegen. Een belangrijke oorzaak van de vleesprijsstijgingen is het duurdere veevoer; sinds de coronacrisis stijgen de prijzen van granen en mais, grondstoffen die gebruikt worden voor veevoer. Ook de hogere energie-, transport- en loonkosten spelen een rol. Voor veehouders kunnen de voerkosten oplopen tot wel 70 procent van de totale kosten, zegt ook Menkveld. “Daarnaast is de vraag na corona aangetrokken en is het aanbod minder.” Voor eieren geldt ook dat de vogelgriep impact heeft op het aanbod. Die zijn daardoor extra duur geworden.

Koffie: 22,4 procent

Koffie is een vreemde eend in de bijt. Het zwarte goud staat hoog op de inflatielijst, maar dat heeft in dit geval niks te maken met de oorlog in Oekraïne, zegt Dirk Mulder, retailexpert bij ING. Hij wijt het effect vooral aan het weer in een koffieproducerend land als Brazilië, waar ook nog een watertekort meespeelt. “Maar ook leveringen zijn vertraagd, onder andere door lockdowns na het uitbreken van de coronacrisis. Er is bovendien een tekort aan werknemers en de kunstmest wordt steeds duurder.”

En de kleinste stijgers zijn:

Chocolade (5,3 procent). Dat komt deels doordat dat de prijs van cacao eerder dit jaar zo hard is gedaald. Toen zakte de prijs stevig in door een dalende wereldwijde vraag naar de grondstof. Sindsdien werden er minder cacaoplanten geplant. Dat deed de prijzen weer iets stijgen, maar een stuk minder hard dan die van andere producten.

Snoepgoed (4,9 procent). Net als van cacao zijn ook de prijzen van suiker niet zo hard gestegen op de wereldmarkt. Dat kan de relatieve kleine prijsstijging van snoepgoed verklaren, daar zit immers heel veel suiker in verwerkt.

Sigaretten (-0,3 procent). Van zo ongeveer alles wat te koop is in de supermarkt, zijn volgens het CBS alleen sigaretten goedkoper geworden. Het is niet duidelijk waar dat vandaan komt. Mulder: “Een prijsdaling verbaast mij omdat de overheid juist het gebruik wil afremmen door de verhoging van accijnzen. Het zou best kunnen zijn dat er een goede tabaksoogst is geweest, waardoor de prijsstijging tijdelijk beperkt is uitgevallen.” De prijzen voor sigaren stegen wel licht: 2,2 procent.