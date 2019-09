Waarom de Narcotica Unit van Grapperhaus niet de oplossing is

Minister Ferd Grapperhaus beloofde donderdag de oprichting van een Narcotica Unit. Beeld ANP

Een speciaal team van door de wol geverfde rechercheurs, (financieel) experts en misdaadanalisten tegen de zware, georganiseerde misdaad: het klinkt als een ferm plan. Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid belooft de oprichting van zo’n club, van ongeveer 445 extra mensen, en heeft een ronkende naam paraat: de Narcotica Unit.

Maar wat ondersneeuwt temidden van de verslagenheid én de plotselinge dadendrang na de moord op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B.: zo’n team tegen de zware, georganiseerde misdaad ís er al.

Dat team is, op papier, ongeveer dubbel zo groot als de Narcotica Unit zou moeten worden en heet Landelijke Recherche – sinds 2013 de opvolger van de in 2005 opgezette Nationale Recherche, van ongeveer 850 man.

Doel van die forse landelijke eenheid wás juist eindelijk een vuist te maken tegen de top van het drugsmilieu en het witwassen van de drugswinsten.

De Landelijke Recherche heeft zich inderdaad op de grote jongens gestort en dat heeft stevige strafzaken en veroordelingen opgeleverd. Maar gaandeweg deed zich voor wat zich nu eenmaal altijd voordoet: aan alle kanten werd aan de medewerkers van de dienst getrokken. MH17 werd neergehaald en voor het onderzoek naar die vliegramp werden honderden (!) medewerkers van de dienst van hun zaken gehaald. De terreurdreiging slurpt ook een belangrijk deed van de capaciteit op.

Zo was al snel geen sprake meer van 850 specialisten die zich aan de grote drugsonderzoeken konden zetten.

Niet de oplossing

Zonder cynisch te willen zijn: een extra Narcotica Unit klinkt ferm, maar de panacee zal het niet zijn. Waar moeten die 445 ervaren rechercheurs vandaan komen? Uit de Landelijke Eenheid? Uit de regionale recherchediensten? Zo ja, kun je dan nog spreken van een pure versterking?

Nee, natuurlijk.

De politie als geheel kampt al met een enorme opgave tijdig voldoende vervangers te werven voor de grijze golf die met pensioen gaat – of in de laatste jaren van het dienstverband meer in de luwte terechtkomt.

Bovendien: vorige week woensdag, toen Wiersum werd vermoord, klonk weer de luide roep om het verder optuigen van de beveiligingsdiensten. Nu al vist de specialistische Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) uit dezelfde vijver waaruit ook de Dienst Speciale Interventies (DSI, waaronder de arrestatieteams) vist, de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Marechaussee en andere legeronderdelen.

Het ís niet simpel

Wat is dan wél de oplossing?

Het eerlijke antwoord: er is geen makkelijke oplossing.

In onze gekoesterde Nederlandse cultuur zal de sterke arm nooit zo sterk zijn als die in landen zoals, we noemen wat, Italië. Omdat ‘we’ de vrijheid en onbevangenheid niet willen missen en bepaald geen militaristische cultuur hebben of nastreven – laat staan een politiestaat.

Wat wél hoogst noodzakelijk is: veel professioneler samenwerken om écht wat te doen tegen het witwassen van de ongebreidelde drugswinsten.

Door nog veel nauwer samen te werken met de Financial Intelligence Unit, de Fiod en de Belastingdienst et cetera, maar ook met landen waar het drugsgeld van bijvoorbeeld de door Marokkaanse-Nederlanders gedomineerde drugsgroepen heengaat.

Zuid-Spanje, Dubai, Marokko.

Al moet dan worden opgemerkt dat samenwerken met Marokko al jaren héél stroef gaat, om verscheidene politieke redenen. Nogmaals: het ís niet simpel.

Taghi: oppermachtig en onaanraakbaar

Tot slot: breng de grote spelers in het drugsmilieu in kaart, zodat je in elk geval wéét met wie je van doen hebt.

De al jaren voortvluchtige Ridouan Taghi wordt beschouwd als het brein achter het ergste onheil, nu. Hij was in de regio Utrecht in de jaren negentig in beeld als lid van de jeugdbende Bad Boys en werd gepakt voor inbraken, wapenbezit et cetera, maar verdween rond de millenniumwende uit beeld. Toen hij zich vanaf 2012, 2014 weer vól in het zicht werkte, was hij oppermachtig, extreem rijk en onaanraakbaar.

Dat zicht op de groten regelen, is al een heel grote ambitie.