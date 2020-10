Waarom de IJhallen niet doorging (en bijna identieke vlooienmarkt wel)

De IJ-hallen, normaal gesproken de grootste vlooienmarkt van Europa . Beeld Amaury Miller

‘Nogal vreemd’ vindt Gert-Jan Hoogewerf, organisator van de IJhallen, de grootste grootste vlooienmarkt van Europa. Afgelopen weekend moest hij zijn maandelijkse overdekte rommelmarkt afblazen omdat het niet gaat om een levensmiddelenmarkt en classificeert als evenement. De Rijswijkse Neuzelbeurs staat te boek als een beurs en mag daarom komend weekend wél doorgaan. “Dus als ik mijn markt bijvoorbeeld in RAI organiseer en ik noem het de IJhallenbeurs, mag het opeens wel?”

De Neuzelbeurs, die wordt georganiseerd door overkoepelende evenementenorganisatie De Broodfabriek, moest wel aanpassingen doorvoeren. Om de veiligheid van bezoekers te waarborgen is het aantal kramen teruggeschaald van 360 naar 219. Bovendien zijn de paden verbreed zodat iedereen voldoende afstand kan houden. Wie de beurs wil bezoeken moet van tevoren online een ticket kopen voor een tijdsslot. Per dagdeel geldt er een maximum van achthonderd bezoekers op de markt.

Dat verschilt allemaal niet veel van wat ze bij de IJhallen voor ogen hadden. In samenspraak met veiligheidsconsultancybureau DGMR werd er een plan gemaakt voor ‘een veilige IJhallen’, voordat werd aangekondigd dat alle evenementen voorlopig werden verboden. Er zouden afgelopen weekend 246 kramen hebben gestaan, in plaats van de gebruikelijke 500. Op de extra brede paden zou eenrichtingsverkeer gelden en net als in Rijswijk moesten er online kaartjes gekocht worden. Per tijdsvak zouden maximaal 750 bezoekers naar binnen mogen.

Beurs

Toch blies de gemeente Amsterdam de IJhallen af na de persconferentie van 13 oktober. Terwijl de gemeente Rijswijk geen probleem ziet in de Neuzelbeurs. “Van de zomer hebben wij ons coronaprotocol ingediend bij de lokale Veiligheidsregio,” vertelt directeur van De Broodfabriek Jeldert de Boer. “Later bleek dat we dat eigenlijk niet hadden hoeven insturen, omdat we beurzen organiseren en die zijn uitgezonderd van de maatregel. Ook heeft de gemeente Rijswijk ons gekenmerkt als een doorstroomlocatie, waardoor wij onze beurzen door kunnen laten gaan.”

Hoewel de twee rommelmarkten in hun organisatie bijna identiek zijn, is er één concreet verschil aan te wijzen. De Neuzelbeurs wordt georganiseerd door De Broodfabriek zelf, het pand is in eigen beheer en er is een lopende exploitatievergunning. De organisatie van de IJhallen vindt echter plaats op een evenementenlocatie. Per jaar wordt het huurcontract verlengd, en de daarbijbehorende evenementenvergunning.

“Je krijgt wel sterk de indruk dat er sprake is van enige willekeur bij de gemeenten in wat ze wel en niet door laten gaan,” antwoord De Boer op de vraag wat hij ervan vindt dat de IJhallen zijn afgeblazen. “En dat de naleving van de maatregelen ook behoorlijk kan verschillen per regio.”