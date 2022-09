Podcast Amsterdam wereldstad

Waarom Amsterdammers in het ene stadsdeel ouder worden dan in het andere

Het is een even opvallend als pijnlijk gegeven: mensen die in Zuidoost, Nieuw-West of Noord wonen, overlijden gemiddeld jaren eerder dan inwoners uit Centrum of Zuid. Waar ligt dat aan? Is het verschil altijd zo groot geweest? En wat kun je doen om die ongelijkheid te bestrijden?