Waarom Ahold kroonjuweel Bol.com naar de beurs brengt: groei gaat voor alles

Met de opbrengst wil het concern nog meer AH-vestigingen ombouwen, de bezorging milieuvriendelijker maken en het thuisbrengen van boodschappen eindelijk winstgevend maken. “Tot 2025 gaan we met 10 miljard euro groeien, de helft komt uit de winkels, de helft van online,” zegt topman Frans Muller. “Om dat te bereiken, moeten we versterkt investeren. Dat geld moet ergens vandaan komen.”

Het gaat daarbij om investeringen door het hele concern, zowel in Europa als in de VS, in de groei van online, winkels, automatisering en logistiek, maar ook in de winkelmerken. Ook belooft het bedrijf, tien jaar eerder dan tot nu op de planning stond, in 2040 klimaatneutraal te opereren.

“We zullen onze investeringen in thuisbezorgen, zowel in de VS als in Europa verdubbelen,” zegt Wouter Kolk, bij Ahold Delhaize verantwoordelijk voor Europa. “We investeren dat geld niet alleen in bol.com, maar ook in onze winkels,” zegt Kolk. “Een derde van de AH-winkels heeft nu de nieuwste formule.”

Barbecue

Daarnaast moeten Albert Heijn, Bol, Gall & Gall en Etos online nauwer samenwerken. “Als je bij Albert Heijn online vlees voor de barbecue koopt, wil je daar misschien ook wel die barbecue zelf bij,” zegt Kolk. “Dat hebben we allemaal in huis, maar nog niet in combinatie met elkaar.”

“De manier waarop mensen voeding bestellen is nu nog heel anders dan non-food. Dat moet dichter bij elkaar komen.” Om de klant te paaien, komen er meer abonnementsvormen, zoals zorgbundels of loyaliteitsprogramma’s als AH Premium bij Albert Heijn en Select bij Bol.com.

Samenwerking betekent niet dat merken verdwijnen, of hun armslag kwijtraken. “De dochters blijven eigen baas over hun prijs, assortiment en de promoties. Dat zullen we niet regisseren of integreren. Deze omslag is juist gestoeld dat iedereen dicht bij zijn eigen dna blijft en zijn eigen klanten bedient.” Overlap blijft daarbij mogelijk. “Bol verkoopt al veel verzorgingsproducten en diervoeding; dat doet AH ook. We kopen wel samen in zodat we gezamenlijk met de grote leveranciers praten.”

Ook logistiek en de thuisbezorging worden mede met de opbrengsten van de Bolbeursgang gestroomlijnd. “We zijn ons bewust van het milieu,” zegt Kolk. “En we maken ons zorgen over de toename van alle bezorgverkeer.”

“Met AH-busjes en onze partner PostNL rijden we nu langs adressen om boodschappen te bezorgen, maar dat kunnen we ook voor Bol-klanten doen, bijvoorbeeld om pakketten te retourneren. Dat is ingewikkeld. We zijn ingericht om dingen weg te brengen en nog niet zo om ze op te halen. Maar vanuit duurzaamheid werken we ook graag met volle busjes op de heen- en terugweg.”

Ook experimenteert het bedrijf in Zuidoost-Europa met flitsbezorgen, binnen een half uur of een uur. Als dat aanslaat, sluit het concern niet uit dat ook elders wordt aangehaakt op de flitstrend.

Melkkoe

Maar Bol.com is volgens Muller niet alleen maar melkkoe. De waardebepaling van het webwarenhuis is tot nu verscholen in de cijfers van het hele concern. “Maar online wordt anders gewaardeerd dan een supermarktbedrijf. Als Bol een notering in Amsterdam heeft, kunnen we beter zien wat de werkelijke waardering is.”

Dat betekent ook dat Ahold niet langer terughoudend kan zijn over de financiële resultaten van haar online activiteiten. “Bol.com is winstgevend,” zegt Muller. “met een operationele winst tussen de 150 en 170 miljoen euro per jaar.”

Dat is anders voor de online supermarkten als AH.nl die nog altijd geld kosten. Maar dat moet over vier jaar zijn veranderd, zegt Muller. “De online verkoop zal in 2025 verdubbelen ten opzichte van nu. We krijgen dan ook al onze e-commercediensten winstgevend, ook de food-e-commerce. Dat is bijzonder.” In de eerste helft van dit jaar bedroeg de online omzet van het concern in Europa ruim een miljard euro.

De gedeeltelijke beursgang, die voor de tweede helft van 2022 op de agenda staat, is geen voorbode van een totale verkoop, bezweert Muller. “Juist hiermee willen we de waarde van bol beter laten zien. Het zal gaan om een gelimiteerd deel van de aandelen. Ahold-Delhaize houdt een significant, controlerend belang om de groei te ondersteunen.”