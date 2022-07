Waar zijn mijn koffers? En vier andere vragen over de bagageproblemen op Schiphol

Beeld ANP

Wat gaat er mis?

Net als veel van de andere problemen op Schiphol worden die bij de bagageafhandeling ook veroorzaakt door een personeelstekort. In combinatie met vertraagde en geannuleerde vluchten zorgt dat ervoor dat bagage soms achterblijft op het vliegveld. Zo kan het zijn dat passagiers hun overstap nét weten te halen, maar het de medewerkers niet lukt hun koffers ook op tijd van het ene in het andere vliegtuig te krijgen. En soms duurt het simpelweg erg lang voordat de bagage op de bagageband verschijnt. “Daardoor zijn er nu meer achtergebleven koffers dan eerder,” zegt een woordvoerder van Schiphol.

Afgelopen donderdag sprak NOS met bagagemedewerkers die de omroep toevertrouwden dat het op dat moment om zo’n 16.000 koffers zou gaan. Volgens de medewerkers zou de oorzaak liggen bij ‘mismanagement’. “In coronatijd zijn er zo veel collega’s wegbezuinigd, nu zitten we met de gebakken peren,” vertelde een van hen aan de NOS.

Ik ben aangekomen op mijn bestemming, maar mijn bagage niet. Waar is mijn koffer gebleven?

Waarschijnlijk ligt een zoekgeraakte koffer nog op het vliegveld van vertrek. Beelden van stapels koffers die ergens op de luchthaven blijven staan, zorgen voor bezorgde reizigers. Schiphol is momenteel samen met de luchtvaartmaatschappijen en zogeheten bagageafhandelaren aan het onderzoeken hoe de bagage op een droge, veilige plek gestald kan worden. Dat kan binnen bij de bagagehallen zijn, maar ook buiten in karren – om alsnog zo snel mogelijk naar de juiste bestemming te worden gestuurd.

In principe is het de bedoeling de vertraagde bagage na te zenden zodra een geschikte vlucht gevonden is. Hoe snel dat kan gebeuren, is afhankelijk van hoe vaak er op een bestemming wordt gevlogen.

Bij wie kan ik terecht?

Hoewel sommige luchtvaartmaatschappijen de bagageafhandeling uitbesteden aan gespecialiseerde bedrijven, is de luchtvaartmaatschappij zelf verantwoordelijk voor de bagage (en de bijbehorende passagier) vanaf het moment dat er is ingecheckt. Heb je een pakketreis geboekt bij een reisorganisatie en is de vlucht daarbij inbegrepen? In dat geval is de reisorganisatie aansprakelijk.

De Consumentenbond drukt passagiers op het hart om zich bij problemen met hun koffers meteen bij de vertegenwoordiging van de betreffende luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van aankomst te melden en aldaar een PIR-formulier (Property Irregularity Report) in te vullen en goed te bewaren.

Hoe krijg ik mijn koffer terug?

Het kan even duren, maar het is de bedoeling dat je koffer alsnog wordt nagezonden. Een woordvoerder van KLM laat weten dat reizigers die hun koffer kwijt zijn een formulier op de website kunnen invullen, of bij de balie op het vliegveld. “Zo weten wij je ook te bereiken en waar we de koffer moeten afleveren. Dan brengen wij de bagage zo snel mogelijk naar mensen thuis, of we sturen het door naar de bestemming in het buitenland. Er zijn ook koffers van transferpassagiers die blijven staan. Die sturen we ook door. Het is een kwestie van alles zo snel mogelijk nasturen.”

Ook andere luchtvaartmaatschappijen hebben dus zo’n formulier. EasyJet vraagt passagiers dat bij de balie in de aankomsthal in te vullen. Hetzelfde geldt voor Transavia, maar in hun geval moet je hiervoor naar de balie van Viggo, het bedrijf dat voor Transavia de bagage afhandelt. “We vliegen niet heel vaak overal heen, maar we zorgen wel dat de koffer zo snel mogelijk bij de passagier terechtkomt,” aldus een woordvoerder van Transavia.

Wat zijn mijn rechten?

Zit je zonder tandenborstel en zwembroek op je vakantiebestemming? Onmisbare voorwerpen zoals toiletartikelen moeten worden geleverd of vergoed, stelt de Consumentenbond. Bewaar daarom de bonnetjes wanneer je dit soort artikelen aanschaft. Die vergoeding geldt echter niet als je gewoon thuis bent. Controleer bij de betreffende luchtvaartmaatschappij wat en tot welk bedrag er vergoed wordt.

Bij vermiste bagage moet je binnen drie weken schriftelijk een claim indienen bij de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij. Zorg dat je kopieën hebt van het eerdergenoemde PIR-formulier, je boardingpas en het bewijs van ontvangst voor de koffer.

Mocht je koffer helemaal van de aardbodem verdwenen zijn, dan zijn er internationale verdragen die de luchtvaartmaatschappij tot maximaal zo’n 1620 euro aansprakelijk stellen. Dat bedrag is onafhankelijk van de daadwerkelijk waarde. Als je een reisverzekering hebt afgesloten, kan je daar ook nog een vergoeding van krijgen. Raadpleeg voor meer informatie en tips de website van de Consumentenbond.

Personeelstekort leidt tot zorgen bij personeel dat er wel is De zorgen onder Schipholpersoneel over de werkdruk en over de veiligheid van medewerkers en passagiers zijn sinds de start van het jaar alleen maar toegenomen, concludeert FNV na een peiling onder 664 mensen die op de luchthaven werken. Als de chaos op Schiphol aanhoudt, moet de luchthaven op korte termijn nog meer vluchten gaan annuleren, vindt de FNV. Schiphol geeft aan druk bezig te zijn het werk op de luchthaven aantrekkelijker te maken. “Daarom zijn we met partijen als beveiligingsbedrijven bezig met een wervingscampagne,” zegt een woordvoerder. “Op een banenmarkt die we hebben georganiseerd werden ter plekke contracten getekend.” Toch staan er nog veel vacatures open, van horeca tot retail en van beveiliging tot bagageafhandeling. Transavia organiseert veel seizoensgebonden vluchten, waardoor ze vooral op zoek is naar tijdelijke krachten. KLM is bezig met het aannemen van bagageafhandelaren in vaste dienst om het personeelstekort tegen te gaan, zegt een woordvoerder. “Je ziet het ook op andere vliegvelden. Iedereen wil weer heel graag vliegen, de wereld ontdekken, zakelijke partners ontmoeten en naar familie toe. Het probleem is de hoge werkdruk. Maar de krapte op de arbeidsmarkt helpt niet mee.”

