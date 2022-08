Waar blijft vergoeding voor zorgpersoneel met long covid? ‘Overheid heeft nagelaten hen te beschermen’

Beeld Marc Driessen

“Wij zijn heel erg verbolgen dat er nog steeds niks voor deze zorgverleners is geregeld. Tijdens de eerste golf stonden deze mensen in de frontlinie en moesten zij onbeschermd hun werk doen, terwijl bijna heel het land in lockdown thuis zat. Nu zit een deel al bijna tweeënhalf jaar ziek thuis. Ze zijn ontslagen, zijn een flink deel van hun inkomen kwijt en maken wegens hun ziekte hoge kosten,” verklaart Kitty Jong, vicevoorzitter van de FNV.

In een rechtszaak trekt FNV samen op met CNV, dat de staat al formeel aansprakelijk heeft gesteld voor zorgmedewerkers die long covid hebben opgelopen. De staat heeft nagelaten om zorgmedewerkers te beschermen, stelt advocaat Marijn Kingma van de vakbond. “Zo waren er onvoldoende beschermingsmiddelen en hield het kabinet lang vol dat mondkapjes niet nodig waren. Dat was in tegenspraak met de internationale richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie.”

Snelle oplossing

De vakbonden benadrukken dat zij liever níet naar de rechter stappen. Kingma: “De gedupeerde zorgmedewerkers zijn niet gebaat bij een jarenlange juridische procedure, maar bij een snelle oplossing voor hun financiële problemen. Maar daarover zijn nog altijd geen harde toezeggingen van het kabinet.”

Ook de Tweede Kamer heeft het kabinet opgeroepen om een tegemoetkoming te regelen. De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) stelde vlak voor de zomer in een advies dat de overheid ‘ruimhartig’ moet omgaan met werkenden met langdurige klachten na corona. Dat geldt ‘in het bijzonder voor zorgpersoneel dat in de frontlinie heeft gestaan gedurende de pandemie’. Ook de Nationale ombudsman uitte onlangs zijn zorgen. “Laten we leren van de Q-koortsepidemie en het niet nog tien jaar laten duren voordat de overheid haar rol erkent en deze groep burgers hoort en ondersteunt,” stelde hij.

Grootste groep

Bij de vakbonden zijn meer dan 5500 zorgmedewerkers in beeld die na een coronabesmetting kampen met langdurige klachten. Zeker duizend van hen zijn al langer dan twee jaar ziek, zijn hun baan kwijtgeraakt of staan op het punt om die te verliezen. Na een jaar ziekte krijgt een medewerker doorgaans nog maar 70 procent van zijn salaris. Na twee jaar mag een zieke medewerker worden ontslagen. In de eerste vijf maanden van dit jaar zijn ruim zeshonderd werknemers arbeidsongeschikt verklaard vanwege langdurige coronaklachten, blijkt uit cijfers van het UWV.

De vakbonden strijden ook voor compensatie voor werknemers uit andere sectoren die tijdens hun werk besmet zijn geraakt met Covid-19 en niet zijn hersteld. Personeel in de zorg vormt volgens hen echter veruit de grootste groep, gevolgd door het onderwijs.

Daarnaast bereiden ze zaken voor tegen werkgevers die onvoldoende hebben gedaan om hun personeel tegen het coronavirus te beschermen. Bij FNV zijn tot nu toe 125 meldingen binnengekomen van werknemers die overwegen een zaak aan te spannen tegen hun werkgever. De eerste zaken zijn inmiddels gestart.