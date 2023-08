Waakhond adviseert scherper toezicht: Waternet veelvuldig in de fout met berekening tarieven

Beeld Getty Images

‘De ACM constateert diverse gebreken bij de totstandkoming van de drinkwatertarieven van Waternet voor 2023,’ schrijft de waakhond in een adviesrapport aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bij zes van de dertien toetsen houdt het waterbedrijf in de regio Amsterdam zich niet (volledig) aan de gestelde vereisten, of is daar sterke twijfel over. Die twijfel wordt niet weggenomen, omdat de kwaliteit van de aangeleverde documenten door Waternet onvoldoende is, aldus de ACM.

Een van de belangrijkste tekortkomingen is de berekening voor ‘ander water’. Dat is water dat door de industrie of bij de productie van goederen wordt gebruikt, en dus geen drinkwater is. De kosten van ‘ander water’ zijn samengegaan met de kosten voor de levering van drinkwater, waarvoor een ander tarief geldt. Door die fout hebben grootgebruikers te veel betaald. De ACM adviseert om volgend jaar een correctie op te nemen in het tarief voor grootverbruikers om de fout te compenseren.

Daarnaast vertoont de tariefberekening in algemene zin veel gebreken. Daardoor is voor de ACM niet vast te stellen of de tarieven op een juiste wijze tot stand zijn gekomen, en of Waternet zich aan de regels rondom het maximum te behalen rendement heeft gehouden.

Onvoldoende verbetering

Ook vorig jaar constateerde de ACM veel tekortkomingen bij de tariefberekening van Waternet, maar ten opzichte van 2022 zijn de verbeteringen onvoldoende gebleken. Vandaar dat Waternet als enige van de tien waterbedrijven in Nederland jaarlijks in plaats van tweejaarlijks wordt geïnspecteerd.

In een reactie zegt Waternet zich ‘zeer bewust te zijn van de tekortkoming in het kostprijsmodel en de onderbouwing’ en de beoordeling van de ILT ‘zeer serieus’ te nemen. De directie van Waternet gaat samen met wethouder Melanie van der Horst (Water) op korte termijn in gesprek met de inspectie ‘om inhoudelijk en procesmatig afspraken te maken, zodat bij de beoordeling van de drinkwatertarieven 2024 de verwachtingen aan de voorkant gelijk zijn gezet'.

De ACM toetst of de tarieven kostendekkend, transparant en niet-discriminerend zijn en adviseert de ILT in haar toezicht op de waterbedrijven. Omdat deze bedrijven monopolisten zijn, stelt de wet eisen aan de tarieven die ze aan consumenten mogen rekenen.

Waternet is al langer onderwerp van gesprek. Zo gaat de waterschapsbelasting voor Amsterdammers volgend jaar met gemiddeld 35 procent omhoog, omdat waterschap Amstel, Gooi en Vecht grote financiële tekorten wil compenseren, en was er afgelopen tijd bestuurlijke onrust.

