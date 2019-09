Waakhond ACM staat fusie tussen PostNL en Sandd niet toe

Herna Verhagen, CEO van PostNL en Ronald van de Laar, directeur van Sandd Holding. Beeld ANP

Volgens de toezichthouder zou er door de overname een monopolie ontstaan op de postmarkt. “Mensen, bedrijven en overheden zullen daardoor meer gaan betalen voor het versturen van post,” zegt bestuursvoorzitter Martijn Snoep.

Uit onderzoek van ACM blijkt dat bij een overname van Sandd door PostNL de prijzen voor zakelijke post zullen stijgen met 30 tot 40 procent. Ook particulieren zullen meer gaan betalen door de overname.

Volgens de toezichthouder zijn er ook voordelen van een fusie tussen de twee postbedrijven, zoals meer efficiëntie omdat alle post via een netwerk kan worden bezorgd, maar die wegen niet op tegen de nadelen.

130 miljoen euro

In februari werd bekend dat PostNL zijn concurrent Sandd wilde overnemen voor een bedrag van 130 miljoen euro. Beide bedrijven hadden te lijden onder de afnemende markt voor briefkost en de hoge kosten voor bezorging. Met de fusie hoopten de twee bedrijven ‘de continuïteit van de postdienstverlening in Nederland in stand te houden’.

In de politiek is er veel steun voor de overname. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) liet vorig jaar al doorschemeren dat ze bereid is haar bevoegdheid te gebruiken om een eventueel verbod terug te draaien.

Ook vakbonden FNV en CNV staan positief tegenover de fusie tussen de twee postbezorgers. Bestuurder Ger Verleij zei in februari nog dat hij hoopt dat de staatssecretaris de fusie alsnog mogelijk maakt bij een verbod van de ACM.

Bij Sandd werken circa 19.000 duizend mensen en bij PostNL zo’n 38.000. Meer dan de helft daarvan is postbezorger.