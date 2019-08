VVN en Uber werken samen voor veiliger verkeer

Beeld EPA

De campagnes zijn gericht op de chauffeurs en koeriers die de app van Uber en van Uber Eats gebruiken, maar ook op andere verkeersdeelnemers. Verder sluit Uber zich aan bij de Verkeersveiligheidscoalitie en tekent zij het convenant op het veilig omgaan met apps in het verkeer.

Als eerste stap lanceert Uber Eats een ‘Fiets veilig pakket’ voor koeriers. Zo krijgen koeriers wanneer zij via de app van het platform aan de slag gaan onder meer een set reflectoren, fietsverlichting, een fietsbel en een telefoonhouder. Ook zullen alleen nog maar koeriers van boven de 18 jaar worden aangenomen. Bovendien moeten zij een speciale cursus volgen.

Uber-taxi’s waren eerder in korte tijd betrokken bij een aantal - dodelijke - ongelukken. Het platform zegt sindsdien hard bezig te zijn om de verkeersveiligheid te vergroten en wilde dat gaan doen met VVN. Die had ook al gepleit voor strengere regels. En zo is bijvoorbeeld de leeftijd voor de taxichauffeurs verhoogd naar 21 jaar en moeten zij minstens een jaar rijervaring hebben.

Topman Thijs Emondts van Uber Benelux vindt het belangrijk dat ‘met behulp van de expertise van Veilig Verkeer Nederland’ wordt bijgedragen aan de verkeersveiligheid. VVN op zijn beurt is positief over de stappen die Uber ‘in zeer korte tijd’ zet.