VVD wil energie uit eigen land of van bevriende naties: ‘Boren in de Noordzee is schoner en minder riskant’

Booreiland Noble Ronald Hoope op de Noordzee. Beeld Jerry Lampen/ANP

U verkiest desnoods duurder gas uit de Noordzee? Worden consumenten daarmee op extra kosten gejaagd?

“Wat we in het verleden hebben gedaan, was Russisch gas kopen dat iets goedkoper leek dan gas uit de Noordzee. Maar die rekening wordt nu door heel veel huishoudens en bedrijven betaald, doordat het onveilig bleek. Wat wij zeggen is: zorg dat je iets meer investeert in energiewinning in Nederland of in Noorwegen. Dat lijkt misschien iets duurder, maar zorgt er ook voor dat we minder risico lopen.”

In het VVD-partijprogramma uit 2017 stond letterlijk: ‘De aardbevingen in Groningen laten zien dat we aardgas niet overal op een veilige manier in Nederland kunnen blijven winnen. De komende decennia zal Nederland daarom meer gas moeten importeren, waaronder uit Rusland.’

“Dat klopt. Ik denk dat de energiecrisis niet alleen in Nederland, maar ook in Europa iedereen heeft wakker geschud. We moeten veel onafhankelijker worden op energiegebied. En als je toch energie wilt importeren uit een gebied, moet het niet te veel uit één land komen. Want je weet niet hoe de toekomst eruit ziet, of in dat land een crisis ontstaat. Dan kun je energie beter van eigen bodem halen, zodat je niet deze hoge prijs betaalt.”

Stel dat we inderdaad Nederlands gas gaan gebruiken, hoeveel duurder wordt het dan?

“Ik verwacht dat het juist goedkoper wordt. Russisch gas was in verleden iets goedkoper dan gas uit de Noordzee en daar betalen we nu de echte prijs voor. Het mooie van energieproducten van eigen bodem – of het nu gas uit de Noordzee is of groene waterstof of duurzame stroom: alle belastinginkomsten die daaruit voortvloeien gaan naar de Nederlandse schatkist. En daarmee kunnen we ook dingen doen voor Nederlandse burgers.”

“Op dit moment hebben we miljarden aan uitgaven, vorig jaar zelfs tientallen miljarden, om energie te importeren uit landen als Rusland en Qatar. Dat geld zal in ons eigen land blijven.”

Heeft u de Waddenvereniging al gebeld?

“In het coalitieakkoord hebben we heel duidelijke afspraken gemaakt. We gaan geen nieuwe projecten starten in de Waddenzee. We kijken enkel naar de Noordzee.”

De vraag is of er het uiteindelijk geen effect zal hebben voor het Waddengebied als er zoveel meer geboord wordt in de Noordzee?

“Het is niet ‘zoveel meer’. We willen in de komende jaren zorgen dat we zo snel mogelijk het aardgasverbruik in Nederland verminderen, door over te stappen op groen gas en woningen te isoleren. Maar het gas dat we de komende jaren gebruiken, moet toch ergens vandaan komen. Gas uit Qatar betekent geld overmaken naar een onvrij land, en gas uit Amerika is vervuilend schaliegas, daar komt veel CO 2 bij vrij. Dan zou ik zeggen: laten we het dan uit onze eigen Noordzee halen. Daardoor worden de kosten lager en het is minder vervuilend dan de alternatieven.”

Welke landen komen er op een zwarte lijst?

“Geen. Maar ik wil wel dat we als Nederland eerst kijken of we iets zelf kunnen doen, bijvoorbeeld groene waterstof produceren, en dan pas importeren. De voorkeur gaat uit naar bevriende landen. Als dat niet kan, zou ik zeggen: laten we voorkomen dat we afhankelijk worden van één of twee landen. We zien nu ook dat we in de energietransitie heel afhankelijk van China zijn geworden.”

Té afhankelijk?

“We zijn té afhankelijk van China. We importeren het grootste deel van onze zonnepanelen uit China, en een heleboel andere belangrijke grondstoffen voor de energietransitie komen daar ook vandaan. Als er bijvoorbeeld een conflict tussen China en Taiwan komt, kunnen zij ons helemaal afknijpen voor al die duurzame producten.”

Van welke partijen in de Kamer verwacht u steun?

“Van links tot rechts begrijpt iedereen dat we minder afhankelijk moeten worden van onvrije landen. De energiecrisis door het conflict in Oekraïne was een wake-upcall. In deze onzekere wereld moeten we in de toekomst niet meer op deze landen aangewezen zijn voor schone en betaalbare energie.”

GroenLinks zal geen voorstander zijn van meer gas winnen uit de Noordzee.

“Klopt. Maar de wet gaat erover dat we zelfvoorzienender zijn. De wet zegt niet dat dat via gas moet of via wind of via kernenergie. En ik denk inderdaad dat een GroenLinksminister daar andere keuzes in zou maken dan een VVD-minister.”