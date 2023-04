VVD stopt met TikTok en schuwt landelijk verbod niet

Mark Rutte was veel te zien op het TikTok-account van de VVD. Beeld @vvdoptiktok

Het uit China afkomstige sociaal mediaplatform TikTok is al langer in opspraak, omdat het privacygevoelige gegevens zou doorspelen naar de Chinese overheid. Ambtenaren moesten de app al verwijderen en in de Tweede Kamer roepen partijen op het in ieder geval daar niet te gebruiken. Ook de VVD gaat haar account met zo'n 100.000 volgers verwijderen.

Ook voor Amsterdamse ambtenaren geldt sinds kort een verbod op TikTok. Wethouder Touria Meliani riep ambtenaren op om TikTok zo snel mogelijk te verwijderen van hun werktelefoon.

Groot risico volgens AIVD

Dat de VVD pas zo laat volgt, ligt volgens Kamerlid Queeny Rajkowski niet aan de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. De partij wilde niet ongefundeerd handelen. “Het is nogal wat, waar je ze van beschuldigt,” aldus de VVD’er. “Roepen is makkelijk, dat mag je lekker doen. Ik vind het belangrijk dat er fatsoenlijk bewijs ligt voordat je handelt.”

En dat ligt er nu, aldus Rajkowski. “De AIVD stelt dat het gebruik van TikTok een groot risico met zich meebrengt. Als al die experts dat zeggen, dan hebben we als politieke partij ook de voorbeeldfunctie om ermee te stoppen.”

Verbod

Dat betekent nog niet dat TikTok als geheel verboden moet worden. “Maar als dat nodig is, is dat nodig,” voegt Rajkowski toe. “Je moet wel echt harde bewijzen hebben, maar de VVD schuwt geen enkele maatregel om Nederland veilig te houden.” Wel zou dat dan Europees geregeld moeten worden. “De digitale wereld kent geen landsgrenzen.”

Voor nu houdt Rajkowski vol: “Iedereen moet zelf weten of ze TikTok willen.” Zelf heeft ze het een half jaar geleden verwijderd. “Ik mis het wel. Je krijgt er toch de trends mee, maar dat weegt niet op tegen de risico's. Realiseer je dat ze in je hele telefoon kunnen kijken en alles kunnen zien. Dan wordt het wel eng.”

Donderdagochtend plaatste het account @vvdoptiktok een laatste video met uitleg waarom de partij ermee stopt. Over een week wordt het volledige account verwijderd. De partij plaatste tot vandaag regelmatig TikToks, met weergave-aantallen variërend van duizend tot een miljoen.