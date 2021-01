VVD: Ook altijd celstraf na geweld tegen beveiliger en journalist

Beeld ANP XTRA

De VVD wil dit nog aangepast zien. Het kabinet heeft al langer het plan voor zo’n regeling als het gaat om ambtenaren, politieagenten, brandweerlui, ambulancemedewerkers en anderen met een ‘publieke taak’.

Als de wet van kracht wordt, moeten rechters minstens één dag cel opleggen. Minister Sander Dekker moet de wet een ‘afschrikkende werking’ hebben. “We vragen mensen voor ons in de frontlinie te staan, dan moeten we ook alles doen om hen te beschermen.”

De maatregel is opmerkelijk, omdat het de vrijheid van rechters inperkt om maatwerk te leveren in strafzaken. In het verleden werd er al een soortgelijk taakstrafverbod ingesteld in ernstige gewelds- en zedenzaken. Hierop reageerden rechters door dan maar één dag cel op te leggen. Dekker erkent dat dit ook hier mogelijk is, maar wil toch een signaal afgeven.

Tuig

Volgens VVD-Tweede Kamerlid Jeroen van Wijngaarden moeten ook de ‘ongeveer 30.000’ gecertificeerde particuliere beveiligers beter worden beschermd tegen geweld. Dat geldt ook voor journalisten als die tijdens hun werk mishandeld worden, terwijl zij duidelijk als verslaggever herkenbaar waren.

“Voor onze veiligheid doet de samenleving een groot beroep op beveiligers. Zij hebben net zo goed een publieke taak als andere hulpverleners en dus moeten we hen ook dezelfde wettelijke bescherming geven. Als ik zie dat rellend tuig slopend langs winkels, ziekenhuizen en stations trekt, dan hou ik m’n hart vast voor onze mensen in de frontlinie. Als dat tuig onze hulpverleners en beveiligers aanvalt past maar één straf en dat is celstraf.”

Het bestrijden van geweld heeft al langer aandacht van het kabinet. Zo kondigde het aan de maximumstraf te willen verhogen voor het hinderen van hulpverleners. Ook is er een wet in de maak die de straf voor het bedreigen van burgemeesters verdubbelt van twee naar vier jaar cel.

Het Openbaar Ministerie eist sinds 2011 bovendien al een drie keer zo hoge straf in zaken van geweld tegen hulpverleners. Dat is wel een richtlijn en wordt niet altijd nageleefd.

Volgens tellingen van justitie krijgt één op de drie medewerkers met een ‘publieke taak’ te maken met enige vorm van agressie. Dat resulteerde in 2017 strafzaken tegen 7502 verdachten op.