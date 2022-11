VVD: Minister Dijkgraaf moet meer doen tegen toestroom buitenlandse studenten

Internationale studenten stonden afgelopen augustus in de rij bij het Stadsdeelkantoor op het Bos en Lommerplein om zich in te schrijven in de stad. Ze krijgen dan een burgerservicenummer. Beeld Dingena Mol

Een wetsvoorstel dat het aantal internationale studenten moet beperken, werd door Dijkgraaf in juni ingetrokken. “De minister wil eerst nadenken en een toekomstvisie maken. Ik heb daar nog niet eens een opzet van gezien. En ondertussen zie je de universiteiten vollopen.”

Van der Woude vreest dat universiteiten daardoor komend collegejaar opnieuw worden geconfronteerd met de gevolgen van de grote toestroom van studenten uit het buitenland. Ze wijst op het grote gebrek aan huisvesting voor alle buitenlandse studenten, met name in de grote steden. Ook zitten collegezalen vaak ramvol en is er niet genoeg ruimte in laboratoria en andere practicumruimtes. Opleidingen met een fixus, een soort loting, zitten soms vol met alleen studenten uit het buitenland. “Nederlandse studenten worden gewoon weggeconcurreerd door internationale studenten.”

Van der Woude wil woensdag, als de Kamer debatteert over de onderwijsbegroting, opheldering van Dijkgraaf. Het is saillant dat een coalitiepartij met fundamentele kritiek komt op een minister. “Het is gewoon heel stil,” stelt het VVD-Kamerlid.

‘Ook als de groei afvlakt, is er nog groei’

Het aantal buitenlandse studenten dat aan Nederlandse universiteiten studeert, neemt al zestien jaar toe. Vorig collegejaar volgden 80.400 internationale studenten een opleiding aan een Nederlandse universiteit, tegen 12.530 in collegejaar 2005-2006. Dit collegejaar gaat het om 85.500 studenten. Een groei van 7,2 procent. De laatste jaren lag de groei van internationale studenten steeds tussen de 12 en 15 procent.

Van der Woude is bang dat die minder sterke groei de urgentie om maatregelen te nemen niet ten goede komt. “Ook als de groei afvlakt, is er nog steeds groei. We zijn een heleboel landen een groot plezier aan het doen door hun studenten op te leiden. In India zijn duizenden mensen die ingenieur willen worden. Die kunnen allemaal hiernaartoe komen, die aantallen kunnen we niet aan.”

Deze ‘internationalisering’ was voor de universiteiten lange tijd een melkkoe, omdat ze veel studenten konden binnenhalen. Vooral met bepaalde studies, zoals psychologie en politicologie, maar ook sommige technische studies. Het binnenhalen van buitenlandse studenten is lucratief omdat studenten van buiten Europa een veel hoger bedrag aan collegegeld betalen, dat per universiteit en studie verschilt. Om extra aantrekkelijk te zijn voor studenten uit het buitenland is bij veel studies de voertaal veranderd in het Engels.

Korte termijn

Inmiddels zien universiteiten ook de keerzijde en vragen zij zélf om maatregelen, zoals een maximumaantal studenten van buiten Europa. Dijkgraaf komt in de loop van 2023 met zijn visie. Later dat jaar volgt nieuwe wetgeving. De Universiteit van Amsterdam (UvA) wacht daar niet op en wil komend studiejaar al buitenlandse studenten weren. Van der Woude vraagt snelle actie van Dijkgraaf: “Er moet wat peper bij. Wat gaat hij doen om universiteiten op korte termijn te helpen?”

Het VVD-Kamerlid wil ook dat Dijkgraaf in de nieuwe plannen scherper kiest, bijvoorbeeld om studenten te verleiden om ‘goede keuzes’ te maken. “Verdeel het geld op basis van het antwoord op de vraag: wat heeft Nederland nodig? Dat zijn niet honderd studenten internationale betrekkingen,” zegt Van der Woude, die zelf Europese studies heeft gestudeerd. “Dat zijn vooral bètastudenten.”