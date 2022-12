VVD-Kamerlid Ulysse Ellian zwaar beveiligd

Ulysse Ellian Beeld ANP / Peter Hilz

“Dat klopt. Het is geen lolletje. Je levert vrijheid in,” zegt Ellian als hem gevraagd wordt naar de maatregelen. “Ik vertrouw op de mensen die zeggen dat beveiliging nodig is.”

Ellian krijgt sinds enkele maanden zware beveiliging van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) van de politie. Over de aard van de dreiging doet het Kamerlid geen uitspraken. “Daar kan ik niks over zeggen.”

Kritisch

Ellian heeft onder meer justitie en rechtspraak in zijn portefeuille. In het verleden stelde hij kritische vragen over het vervoer van zware criminelen vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, de strengst bewaakte penitentiaire inrichting van het land. Dat vormt volgens Ellian een groot risico op ontsnappingen. Begin december stelde hij nog vragen over de vertraging van de bouw van een nieuwe EBI in Vlissingen.

Daarnaast stelt hij zich kritisch op ten aanzien van de gevangenisregimes van zware criminelen. Zo stelde hij vragen over de detentie van de tot levenslang veroordeelde Naoufal F. en die van Benaouf A. Beiden worden gezien als criminele kopstukken. Andere Kamervragen die hij in het verleden stelde, hadden betrekking op Ridouan Taghi.

Bij een getuigenverhoor van Taghi, eind oktober, werd Ellian door diens advocaat aangeduid als ‘Kamerlid U.E.’. Ze verweet Ellian dat hij zijn Kamerlidmaatschap gebruikt om de detentie van Taghi te verzwaren.

Lees hier het volledige interview met Kamerlid Ulysse Ellian.