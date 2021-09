VVD gooit heilige huisjes overboord in ‘onderhandeling’ met Kamer

Sophie Hermans (VVD) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld ANP

Als ‘handreiking’ is Hermans bereid liberale speerpunten op te offeren waarover met de VVD nooit eerder te praten viel. Zo is de VVD bereid om ‘te kijken’ of het geld dat naar bedrijven zou gaan ‘anders kan worden verdeeld’. Daarbij gaat het om een bedrag van ooit bijna twee miljard euro dat destijds gemoeid was met de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting.

Dat plan ging uiteindelijk niet door, maar de VVD bedong dat dit geld beschikbaar bleef voor werkgevers. Hier is nog 800 tot 900 miljoen euro van over, dat voor andere plannen ingezet zou kunnen worden.

Hermans zegt een handreiking te willen doen, maar op de suggestie van PvdA-leider Lilianne Ploumen om het geld volledig te gebruiken om ‘gewone mensen’ meer koopkracht te geven, hapte zij nog niet. “Er komen nog meer sprekers, ik wil aan het einde van het debat de balans opmaken.”

Verhuurdersheffing

Ook op een ander dossier begint de VVD te schuiven, zo bleek uit de bijdrage van Hermans. De liberalen zijn altijd groot voorstander geweest van de zogeheten verhuurdersheffing, een belasting voor woningcorporaties. Hermans is nu bereid ‘om te kijken of we die kunnen verlagen’. Maar ze wil daar wel prestatieafspraken voor terug, ‘zodat we zeker weten dat er gebouwd gaat worden’.

CDA-fractieleider Pieter Heerma toonde zich opgetogen over de beweging bij de VVD. Zijn partij wil het liefst helemaal af van de verhuurdersheffing, net als de linkse partijen. “Ik heb mevrouw Hermans een beweging horen maken die ik de VVD nog niet heb horen maken. De VVD geeft ruimte.”

‘Een miljardje’

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver geeft ze echter niet genoeg ruimte. “Er is hier een meerderheid om de verhuurdersheffing niet een stukje te verlagen, maar af te schaffen. Wij gaan daarover, als parlement.” Hermans ziet dat anders. Het afschaffen van de verhuurdersheffing ‘gaat echt een stap te ver voor de VVD-fractie’.

Hermans probeerde Klaver na zijn inbreng alsnog over te halen om een deal te sluiten. Zij vindt dat hij te makkelijk schampert over ‘een miljardje’. “Dat u meer wil, dat begrijp ik. Ik wil ook meer. Maar samen kunnen we meer doen, kunnen we toch een stap zetten. Wilt u daarover nadenken?”

Maar Klaver is vooralsnog niet te vermurwen. Hij vindt dat niet de financiën, maar de problemen voorop horen te staan. “Dit is niet het type politiek dat ik wil bedrijven,” zei hij tegen Hermans.

Donderdag komt demissionair premier Mark Rutte pas aan de beurt. Dan wordt ook duidelijk of de begroting verder nog wordt aangepast.