VVD fronst wenkbrauwen na vertrek Kamerlid: ‘In de fractie hoorden we hem niet over asiel’

De Neef was nieuw als Kamerlid, maar is al achttien jaar nauw betrokken bij de VVD. Beeld ANP / Bart Maat

In zijn verklaring, die hij woensdagavond via sociale media verspreidde, stelt Daan de Neef (44) ‘in het verleden’ al aangegeven te hebben ‘grote moeite’ te hebben met de manier waarop de VVD over de opvangcrisis communiceert. Zijn vertrek kwam voor fractiegenoten als donderslag bij heldere hemel. “Er was niemand die niet verrast was.”

Meerdere bronnen binnen de VVD bevestigen dat hét VVD-Kamerlid dat over asiel gaat, de afgelopen maanden niets hoorde van de bezwaren van De Neef. Zijn fractiegenoten kunnen zich slechts één moment herinneren waarbij De Neef wel kritiek uitte. Dat was begin maart, kort nadat Rusland Oekraïne binnenviel. Asielwoordvoerder Ruben Brekelmans stelde toen in een opiniestuk voor EW Magazine – het vroegere Elsevier – dat er ruimte moest worden gemaakt voor Oekraïners die hun land ontvluchtten. Hij noemde deze ‘echte vluchtelingen’.

De Neef vond dat Brekelmans daardoor de indruk wekte dat asielzoekers uit bijvoorbeeld Syrië geen echte vluchtelingen zouden zijn. “Dat vond hij ongelukkig,” zegt een aanwezige. Daarop kreeg De Neef bijval van andere VVD-Kamerleden. De asielwoordvoerder zou hebben erkend dat De Neef ‘best een punt had’. Brekelmans had, zei hij, vooral willen aangeven dat de groep asielzoekers die geen recht heeft op asiel sneller moet worden uitgezet.

‘IJskoude aanpak’

Ook nadat vorige week vrijdag de asieldeal bekend werd, meldde De Neef zich niet bij zijn fractiegenoten met kritiek, ook niet bij fractievoorzitter Sophie Hermans. In de deal staat dat er een rem komt op gezinshereniging. Andere VVD’ers zijn daar juist ontevreden over, omdat ze het niet streng genoeg vinden. Voor De Neef was de aanpak echter ‘ijskoud’. Meerdere prominente VVD’ers memoreren verbaasd: “Ons verkiezingsprogramma gaat veel verder dan deze deal.”

Dat hij in zijn afscheidstweet schrijft dat hij ‘medemenselijkheid’ en ‘compassie’ had verwacht, is opmerkelijk. Het VVD-programma is al decennia lang hard op immigratie en asiel. De Neef schreef zelf nota bene mee aan het verkiezingsprogramma van de liberalen voor 2017-2021. Daarin stond over asiel bijvoorbeeld nog dat de partij wilde stoppen met asielaanvragen ‘voor mensen van buiten Europa’.

De Neef was weliswaar nieuw als Kamerlid, maar is al achttien jaar nauw betrokken bij de VVD. ‘Ik ben verslingerd aan onze club’, schreef hij in de zomer van 2020. Hij werkte voor de Tweede Kamerfractie, onder meer als de strategisch adviseur tussen VVD-premier Mark Rutte in het Torentje en de VVD-fractie. Ook zat hij namens de VVD in de gemeenteraden van Nieuwerkerk aan den IJssel en Breda.

Atypische VVD’er

De Neef geldt wel als een atypische VVD’er: hij studeerde journalistiek en filosofie en eet vegan. Met zijn keycord van de metalband Rammstein viel hij op tussen de overwegend blauwe blazers. Hij is goed bevriend met Partij voor de Dieren-voorvrouw Esther Ouwehand, GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld en SP-Kamerlid Peter Kwint. Vanwege hun liefde voor harde gitaarmuziek worden zij ook wel de ‘gitarencoalitie’ genoemd.

Zijn partner Leonie Gerritsen is raadslid voor de Partij voor de Dieren in Den Haag. Esther Ouwehand stelde de twee aan elkaar voor bij een concert. In een interview tijdens de verkiezingen van 2021 deelde De Neef nog met het AD: “Dat zij bij de PvdD zit en ik bij de VVD zorgt natuurlijk regelmatig voor discussies.”

Over de asielcrisis postte zijn vriendin onder meer een cartoon van medewerkers van Artsen zonder Grenzen, waarbij de één zegt: ‘Oorlog? Armoede? Hongersnood?’ De ander reageert: ‘Nope... Gewoon jaren VVD-beleid.’

“Hou het dan nog maar eens gezellig thuis,” smiespelden VVD’ers na zijn vertrek. “Over asiel heb ik hem in de fractie nooit gehoord, misschien heeft hij thuis geklaagd,” aldus een VVD-Kamerlid. In de fractie wordt zijn vertrek betreurd. “Het is een warm mens, een mensenmens,” aldus een Kamerlid dat hem gaat missen. Maar er is ook iets wat aan Kamerleden knaagt: dat De Neef in zijn afscheidstweet de dood aanhaalt van de baby van drie maanden oud in Ter Apel. “Alsof we dat niet allemaal verschrikkelijk vinden.”