VVD-fractievoorzitter Dijkhoff ziet af van verder ontvangen wachtgeld

Klaas Dijkhoff (VVD). Beeld ANP

De fractievoorzitter van de VVD krijgt wachtgeld bovenop zijn salaris als Tweede Kamerlid, omdat hij als minister meer verdiende dan in zijn huidige functie. Andere ex-bewindslieden die in de Kamer zijn beland, zoals PvdA’ers Lodewijk Asscher en Lilianne Ploumen, hebben daarvan afgezien. VVD’er Dijkhoff wilde echter zijn wachtgeld niet kwijt. Hij vond dat hij er recht op had. ‘Het is uitgesteld loon, net als pensioen,’ zo zei hij eerder tegen de Volkskrant. ‘Daar doe ik ook geen afstand van.’

Premier Mark Rutte liet vrijdag weten dat Dijkhoff het volste recht op het wachtgeld heeft. Toen Rutte daar zelf aanspraak op kon maken heeft hij dat niet gedaan, als hij het zich goed herinnert. De premier wilde er voorlopig geen werk van maken om de regeling te veranderen. “Dat heeft voor mij nu geen prioriteit.”

De wachtgeldregeling is adequaat, vond ook verantwoordelijk minister Raymond Knops. Wel heeft hij een aantal ‘verbeteringen’ voorgesteld, zoals gratis sollicitatietraining voor Kamerleden die broeden op een vertrek. Hij hoopt ze zo sneller aan een nieuwe baan te helpen, zodat ze minder aanspraak maken op wachtgeld.

Wil de Tweede Kamer nog meer aanpassen, dan zal dat wel blijken zodra de Kamer zich over die voorstellen buigt. “Dan kan dat ook onderwerp van gesprek zijn.”

Dijkhoff zet zijn ‘mening opzij’ nu hij opnieuw in opspraak is geraakt door een onterecht ontvangen reiskostenvergoeding. De VVD-fractievoorzitter streek de afgelopen tijd 4900 euro per jaar op voor reiskosten die hij niet maakte, ontdekte HP De Tijd. De tweede man van de VVD had een auto met chauffeur.