VVD-fractievoorzitter Amsterdam Claire Martens wil naar Den Haag: ‘De gemeente is heel sturend, dat vind ik als liberaal heel erg moeilijk’

Claire Martens en Daan Wijnants in de Amsterdamse raadszaal. Beeld Mariet Dingemans

De Amsterdamse raadszaal is vaker een springplank geweest voor VVD’ers met landelijke ambities, zoals Eric Wiebes, Eric van den Burg en Dilan Yesilgöz. Als het aan Claire Martens ligt, treedt zij na zeven jaar in de Amsterdamse politiek in hun voetsporen.

Waarom wilt u naar Den Haag?

“De afgelopen jaren, en vooral tijdens de covidcrisis, ben ik erachter gekomen dat Den Haag bij veel zaken beslist. Toen is het bij mij gaan kriebelen en dacht ik: ik wil het zelf doen.”

“Ik kom uit een mkb-gezin en de zaken waar je dan tegenaan loopt, waren voor mij een drive om de politiek in te gaan. Mijn ouders hebben de financiële crisis van 2008 meegemaakt dus ik weet wat er tijdens een crisis bij die gezinnen achter de voordeur gebeurt, echt verschrikkelijk. De afgelopen jaren bleek de overheid in staat steunpakketten op te zetten en betalingsregelingen te treffen, die bestonden destijds niet.”

Een VVD’er die spreekt over staatssteun voor bedrijven in economische moeilijke tijden? Dat lijkt mij meer iets voor de SP?

“Ik ben niet per definitie voor staatssteun...”

Maar overheidsmaatregelen om bedrijven te ondersteunen, zoals tijdens corona?

“Daarin zit het verschil tussen de VVD en de SP. Ondernemers willen gewoon ondernemen. Wat ze vaak vragen is: ‘Kan ik ervoor zorgen dat ik mijn rekeningen gespreid kan betalen zodat ik het hoofd boven water kan houden en banen kan creëren?’ Die ondernemersblik missen we in Amsterdam. We kijken vaak naar het bedrijfsleven als het grootkapitaal, maar de grote meerderheid van Amsterdamse ondernemers zijn mkb’ers.”

“De gemeente is heel sturend als het gaat om waar mensen wonen, in welk vervoersmiddel ze rijden, waar ze hun snackbars mogen openen en waar niet – dat vind ik als liberaal heel erg moeilijk.”

Als we kijken naar het laatste kabinet: welke VVD-bewindspersonen hebben goed gepresteerd?

“Ik vind Dilan Yesilgöz een goede minister. Zelf ben ik woordvoerder veiligheid en ik kan voortborduren op haar nieuwe wetten, bijvoorbeeld op het gebied van straat- en seksuele intimidatie. Daarnaast heb ik enorm veel respect voor de standvastigheid van Christianne van der Wal. Los van de inhoud – hoe zij voor haar verhaal staat vind ik vernieuwend.”

De Amsterdamse VVD staat bekend om haar liberalere houding. Begin dit jaar schreef u over de stad: ‘Waar je in de supermarkt Spaans, Engels, Arabisch en Nederlands hoort.’ Dat is een ander geluid dan VVD slogans als ‘In Rotterdam spreken we Nederlands’ of ‘Doe normaal of ga weg’. Bij welke lijn hoort u?

“Amsterdam is een internationale metropool dus je kan niet verwachten dat iedereen Nederlands spreekt. Dat heeft geen relatie met wat je zegt over landelijke politiek. Op het gebied van veiligheid, internationale handel en migratie denken zowel hele progressieve als hele conservatieve VVD’ers er hetzelfde over. Als raadslid heb ik het voorstel gedaan dat boa’s geen hoofddoek mogen dragen, maar ook dat we de armoederegeling voor kinderen moeten verhogen naar 150 procent, omdat ik vind dat iedereen een gelijke start moet krijgen in Amsterdam. De combinatie van deze maatregelen maken mij een echte liberaal.”

De Amsterdamse VVD-leden moeten nog instemmen met de voordracht. Naast Martens zijn ook Eric van den Burg en Mariëlle Paul voorgedragen. Worden ze goedgekeurd, dan bepaalt de landelijke VVD de plek op de kieslijst, maar Martens laat weten dat ze het niet voor minder doet dan een verkiesbare plek: “Als ik het doe, doe ik het goed.”

U bent niet het eerste VVD-raadslid dat weggaat: Yolanda Hoogtanders ging u voor. Wat zegt u tegen de 25.000 Amsterdammers die op u hebben gestemd?

“Politiek draait nooit om één persoon, wij zijn als fractie een team. Een ding is wel belangrijk: als het mij gegund wordt, blijf ik in de politiek.”

