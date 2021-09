VVD-fractieleider Sophie Hermans: even vrolijk en pragmatisch als de baas

Sophie Hermans, woensdag in de Tweede Kamer. Ze is sinds kort de nummer 2 van de VVD. Beeld Bart Maat/ANP

Sophie Hermans is nog geen krap uur aan het woord, of ze heeft – in haar belangrijkste debat tot nu als fractieleider – de koers van de VVD verlegd. Over afschaffing van de verhuurderheffing, iets waarvan de VVD tot nu toe niets wilde weten, ‘valt te praten’. Op het klimaatdossier maakt ze een knieval: “We hebben de afgelopen jaren bepaald niet vooropgelopen.” En geld waarvan de VVD vier jaar lang eiste dat het ten goede zou komen aan werkgevers, kan ineens ook ‘anders worden verdeeld’. Al die tijd vocht de partij voor afschaffing van de dividendbelasting, en later de BIK-regeling. Nu wil Hermans die resterende 800 miljoen euro ook anders besteden: “Een handreiking naar andere partijen.”

Je zou het de ‘uitverkoop van de VVD’ kunnen noemen, maar Hermans is sinds zondag met een opdracht op pad. Want met die 800 miljoen hopen coalitiepartijen VVD, CDA en D66 op steun van oppositiepartijen voor de begroting voor volgend jaar. Daarnaast kunnen met dat geld problemen worden opgelost die het demissionaire kabinet anders had moeten laten liggen.

Jonge generatie politici

De opdracht die ze meekreeg zou haar toevertrouwd moeten zijn. Het was toenmalig informateur Mariëtte Hamer tijdens de formatie, waar Hermans deel van het VVD-team was, al opgevallen. Hamer zag in haar en D66-leider Rob Jetten ‘een jonge generatie politici’ die ‘geven en nemen’, ‘over verschillen heen komen’ en ‘de ander wat gunnen’.

Hermans slaagde gisteren alleen niet meteen in haar opzet: ze ontving hoon van de linkse partijen. Toch bood het debat Hermans de kans zich te presenteren. Ze is immers sinds kort de nummer 2 van de VVD, de eerste na partijleider Mark Rutte. Klaas Dijkhoff en Edith Schippers vertrokken, Jeanine Hennis en Halbe Zijlstra verdwenen van het toneel. En sinds de aanvankelijke nummer 2, Tamara van Ark, door chronische nekklachten voor onbepaalde tijd thuiszit, is Hermans een plek opgeschoven in de hiërarchie.

Rob Jetten (D66) en Sophie Hermans (VVD) tijdens de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Beeld Bart Maat/ANP

Het lijstje achterblijvers voor het tijdperk na Rutte is al niet lang. Tweede Kamerlid Bente Becker wordt klaargestoomd – maar is nog onervaren. Ook Mark Harbers wordt door de buitenwacht vaak getipt, maar volgens VVD-insiders zou hij niet voelen voor een plek vol in de wind.

Dezelfde debattrucjes

Dus was gisteren, bij het ‘belangrijkste debat van het jaar’ over Prinsjesdag, het moment voor Hermans om haar visitekaartje af te geven. Ze verdedigde netjes het VVD-beleid, geheel in de 2.0-koers van de partij die Dijkhoff uitzette. Maar het opvallendst nog wel: ze deed in veel aan de vrolijke Rutte denken. Haar motto, onthulde ze: “Het leven is mooi en zonnig, is niet voor niets mijn lijfspreuk.”

En ze is al even pragmatisch als de baas. Ja, er is een ‘moeizame formatie’, maar: “Ik zie het als mijn taak meerderheden te verzamelen en iets voor elkaar te krijgen.”

Zo vreemd is de gelijkenis niet. Hermans was jarenlang de persoonlijk assistent van Rutte. En dat is goed aan haar af te zien, zegt debatdeskundige Roderik van Grieken, die meekeek. Ze gebruikt precies dezelfde debattrucjes: “Ze praat enthousiast en bleef goedgehumeurd. En op negen van de tien vragen pakt ze haar tegenstander in door te zeggen: ‘Goede vraag, ik ben het met u eens.’ Om daarna iets te zeggen als: ‘Maar het probleem is groter.’ En zo is het net of ze meebuigt zonder dat ze dat doet.”

Van Grieken zag wel: “Terwijl het leek alsof ze enorm veel heeft weggegeven, gaf ze uiteindelijk geen millimeter toe op wat ze vooraf van plan was.”

Dat vond ook PvdA-leider Lilianne Ploumen, die over meer geld wilde praten dan de 800 miljoen van Hermans. “Ik had verwacht hier met Hermans zaken te kunnen doen. Ik moet concluderen dat de VVD niet bereid is de problemen van Nederlanders op te lossen.”

Hermans zette daarop haar stekels op. Zoals Rutte dat ook kan: “En ik moet concluderen dat Ploumen alleen wil samenwerken als ze haar eisen kan dicteren en opleggen.”

Instemming uit kabinetsvak

VVD-erelid en oud-partijleider Hans Wiegel kon het optreden van woensdag wel bekoren. “Het voelde goed,” vertelt hij. “Ze opereerde voorzichtig. Ze deed een handreiking naar anderen, zonder te veel weg te geven. Dat is moeilijk.”

Maar een toekomstige opvolger van Rutte? Wiegel gelooft er niets van. “Iedereen die dacht: ik wacht tot ik zijn plaatsje kan innemen, is zelf inmiddels maar vertrokken. Ze is daar zelf niet op uit en Rutte blijft echt nog wel even aan.”

Vanuit het kabinetsvak zag Rutte zelf haar optreden met instemming aan. Aan het slot trommelde hij op z’n tafel, een Haags gebruik om te applaudisseren.