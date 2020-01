VVD en CDA zijn om: verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen

Beeld ANP

Het CDA is niet meer tegen een verbod, maar wil niet dat het daar bij blijft. “Met alleen een verbod verandert er geen klap in Nederland,’’ aldus Kamerlid Chris van Dam dinsdagmiddag in de Tweede Kamer. “Dan staan we hier volgend jaar weer.’’ Van Dam vindt dat er een ‘waarden en normendiscussie’ gevoerd moet worden als het gaat om feestvieren in de openbare ruimte. “Het is gewoon pure hufterigheid die hier tot uiting komt.’’

Ook wil de coalitiepartij dat het kabinet meer doet aan handhaving. “Als je niet iets wezenlijks doet aan de handhaving, verandert er ook met zo’n verbod niets. Het kabinet zal dus echt met plannen moeten komen, wil het CDA zo’n verbod steunen.’’

Een deel van de fractie in de Tweede Kamer vindt, net als ongeveer de helft van haar achterban, dat vuurwerk ongemoeid zou moeten blijven. Toch is er een meerderheid van andere partijen in het parlement dat knalvuurwerk en vuurpijlen wil verbieden. Ook het kabinet hintte er vrijdag op dat het bij zijn ingrijpen voor die maatregelen voelt. Het wil eind februari een besluit hebben genomen. De druk daarop wordt opgevoerd door de steden Amsterdam en Rotterdam dat met eigen afsteekverboden wil gaan werken. Ook de VVD-burgemeesters Jan van Zanen (Utrecht) en Johan Remkes (Den Haag) vroegen om ingrijpen.

De steun van regeringspartij VVD is daarbij niet nodig, maar het zou politieke brokken kunnen geven als het standpunt van de partij en die van het kabinet diametraal tegenover elkaar zouden blijven staan. Eind vorig jaar nog voelde de VVD nog niets voor verdere verboden. Dijkhoff noemt het dinsdagmiddag geen draai, maar spreekt van ‘voortschrijdend inzicht.’

Volgens premier Mark Rutte is het echter ‘noodzaak’ omdat de jaarwisseling ‘totaal is misgegaan’. “De normen zijn, opnieuw helaas, overschreden. Het is schandalig hoe sommige mensen zich hebben gedragen. Je waant je soms in oorlogsgebied. Wij vinden: we kunnen niet op de oude voet door.” De premier merkt daarbij op dat vuurwerk mensen ‘veel plezier brengt’, maar zei ook dat het ‘nog niet eens zo’n heel oud gebruik is’.

VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff zei eerder nog ‘grondig’ na te willen denken over eventuele verboden. Hij schreef in een stuk op zijn Facebookpagina dat hij niet ‘doof en blind’ is voor de gaande discussie. Hij wil echter geen overhaast besluit nemen. ‘Ik snap ook heel goed dat je er klaar mee bent, als je leest over vuurwerk dat naar agenten en naar een rouwstoet wordt gegooid, over spullen die in de fik worden gestoken, over levensgevaarlijke situaties.’’



Toch schreef Dijkhoff ook: ‘Je kunt dan als politicus natuurlijk binnen een week na oud en nieuw zeggen: ‘verbieden die hap’ en vervolgens doen alsof je het probleem daarmee oplost. Maar je kunt ook grondig nadenken over de juiste balans. Dat laatste heeft mijn voorkeur.’

Deze jaarwisseling werden er ruim 9300 incidenten geregistreerd, 387 meer dan vorig jaar. “De jaarwisseling wordt grimmiger,” stelt de politie, die bijna 300 aanhoudingen verrichte. Brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners en agenten waren opnieuw schering en inslag, met de flatbrand in Arnhem als tragisch dieptepunt.

Hoewel er qua incidenten en aanhoudingen over langere termijn een daling te zien is, geven de cijfers volgens de commandanten geen correcte weergave van de werkelijkheid. Zo zou het aantal incidenten veel hoger liggen, maar doen veel agenten geen aangifte van kleine incidenten. Ze zouden vinden dat het ‘erbij hoort’.

Korpschef Erik Akerboom meent dat een landelijk vuurwerkverbod steeds dichterbij komt. “Twee derde van de Nederlanders is voor een verbod op vuurwerk en steden als Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven willen een totaalverbod.’’ Meer gemeenten zullen volgens de korpschef volgen. Als er eenmaal een vuurwerkverbod komt, ‘dan moeten we daar ook stevig op handhaven. Het komende jaar wordt dat de grote opgave.’

Ook de vuurwerkbranche is voorstander van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland (BPN) wil het liefst op korte termijn een akkoord bereiken waarin ‘de randvoorwaarden voor een veilige en feestelijke jaarwisseling’ zijn opgenomen. “Want zo kan het niet langer,” aldus een woordvoerder.