VVD en CDA willen niet formeren met linkse partijen

Mark Rutte (VVD), Wopke Hoekstra (CDA), Lilianne Ploumen (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) op gesprek bij informateur Mariette Hamer. Beeld ANP

PvdA-leider Lilianne Ploumen zei na afloop van een gesprek: “Ze willen niet praten met ons over de inhoud van een regeerakkoord. Dat is jammer, want we weten nu niet hoe ze in de discussie staan. Maar ze willen dat gesprek niet aangaan met ons. Dat is spijtig.”

Ook Jesse Klaver (GroenLinks) zei dat de partijen ‘verdere gesprekken weigeren'. “Democratie is de verliezer. Dat is zonde. We moeten Nederland verder helpen, maar dat gaat nu niet,” zei hij. Hij noch Ploumen zijn bereid de ander los te laten, zodat één van beiden alsnog zou kunnen aanschuiven. “Wij blijven bij elkaar, daar hoeft u niet aan te twijfelen. Wij blijven bij elkaar en dat blijft zo.”

Zo beweegt de trage verkenningsfase van de formatie zich eindelijk richting het einde. Op dag 167 na de Tweede Kamerverkiezingen worden er eindelijk knopen doorgehakt. Momenteel spreken VVD, CDA, D66 en ChristenUnie nog wel verder in de Stadhouderskamer.

ChristenUnie

Na voorzichtige (en mislukte) gesprekken schreven VVD en D66 een basisstuk, ‘een aanzet voor een opzet van een eventueel regeerakkoord’, terwijl eigenlijk nog maar zes partijen in beeld bleven voor een nieuwe coalitie. VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en CU. Inhoudelijk moeten zij samen een heel eind kunnen komen, dacht informateur Mariëtte Hamer, maar door politieke voor- en afkeuren strandt de zoektocht naar een meerderheidscoalitie vooralsnog als het gaat om PvdA en GroenLinks.

De vraag is nu of er een route met ChristenUnie denkbaar is, ondanks de bezwaren van D66. Want waar Rutte (VVD) en Hoekstra (CDA) een blokkade opwerpen om met zowel Ploumen (PvdA) en Klaver (GL) te gaan formeren, voelt Sigrid Kaag (D66) er niet voor om weer in een kabinet te stappen met ChristenUnie. Zij vreest op onder meer medisch-ethisch terrein weer vier jaar ‘stilstand’, zei ze eerder.