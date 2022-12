VVD en CDA willen grotere rol overheid op energiemarkt: ‘Lage gasprijs heeft ons in slaap gesust’

Tweede Kamerleden Silvio Erkens (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) vinden dat de energiemarkt de afgelopen jaren te vrij is gelaten. Beeld Frank Jansen

Uitgerekend de twee partijen die in 2004 mede aan de basis stonden van de liberalisering van de energiemarkt, pleiten nu voor beteugeling ervan. “We hebben ons in slaap laten sussen, omdat de liberalisering lang leidde tot lage energieprijzen,” zegt VVD-Kamerlid Silvio Erkens. “Er was daardoor geen oog voor weeffouten in het systeem.” Samen met zijn CDA-collega Henri Bontenbal dringt hij aan op strenger toezicht door de overheid en een grotere rol van de overheid bij de productie van energie.

Consumenten lopen tegen torenhoge energierekeningen aan. Om daartegen iets te doen is met zestig energieleveranciers een prijsplafond afgesproken dat naar schatting 13 miljard euro belastinggeld zal kosten en waarbij nog wordt gezocht naar een goede manier om te voorkomen dat de bedrijven onnodig worden gespekt. Het verdient geen schoonheidsprijs, erkent Bontenbal. “Maar het is nu crisis en we moeten wat. Maar laten we ondertussen ook regelen dat we meer grip krijgen op de markt als de crisis voorbij is.”

Herhaling voorkomen

Want die markt is te vrij gelaten, zegt hij. De liberalisering was niet alleen maar fout, benadrukt hij. Toen de energiebedrijven nog eigendom van de overheid waren, waren de kosten vaak onnodig hoog en was er weinig flexibiliteit. “Maar het is te makkelijk geworden een eigen bedrijfje te beginnen dat energie inkoopt en doorverkoopt aan klanten.”

Bij de eerste tegenwind vielen de eerste bedrijfjes om en werden klanten de dupe. Zoals gebeurde bij Welkom Energie vorig jaar. De klanten werden overgenomen door Eneco en moesten ineens veel meer betalen. “We hebben alle risico’s bij de consumenten neergelegd,” zegt Erkens.

De twee willen regels om herhaling te voorkomen. Strengere eisen voor wie een energiebedrijf begint. En bedrijven die klanten van een failliete concurrent overnemen, moeten bestaande contracten respecteren. In het Verenigd Koninkrijk is dat al zo. Bedrijven storten daar verplicht geld in een fonds. Als klanten met een contract voor goedkope energie moeten worden overgenomen terwijl inmiddels de energieprijs is gestegen, kan het verschil uit dat potje worden betaald. Bontenbal: “Straks krijgt de consument er niet meer de schuld van dat hij bij een leverancier zat die failliet ging. Dat gebeurt nu eigenlijk wel.”

Alleen gedacht aan korte termijn

Overigens had Nederland nu ook grote problemen gehad als de markt níet geliberaliseerd was. Er had dan net zo goed energie gekocht moeten worden in het buitenland tegen hoge prijzen. Maar de prijzen zijn hier nu wel hoger dan in veel van de ons omringende landen. En dat komt mede doordat er in Nederland te lang alleen op lage prijzen is gestuurd, erkennen de twee Kamerleden.

Bontenbal: “Hoe meer overstappers elk jaar, hoe beter wij het vonden. Want dat betekende dat bedrijven gedwongen werden goedkoop in te kopen. Dat is niet alleen maar goed, blijkt nu. Dat is echt een les die we moeten trekken.”

“We hebben alleen gedacht aan de korte termijn,” aldus Erkens. “Onze bedrijven kochten op de dagmarkt in tegen de laagst mogelijke prijzen. In andere landen werden vaak langere contracten afgesloten. Het ging goed, zolang er voldoende aanbod was. Bovendien hoefden we nooit na te denken over leveringszekerheid, doordat we het Groninger gasveld hadden. Dus toen vorig jaar de prijzen stegen, kreeg Nederland de hardste klappen.”

Meer zekerheid

De oplossing zit volgens hen niet in het opnieuw nationaliseren van de energiebedrijven, zoals bijvoorbeeld de SP wil. De twee geloven er niet in dat dan alles beter en goedkoper wordt. Wel willen ze dat de markt meer aan banden wordt gelegd. Zo worden bedrijven straks gedwongen klanten vaste contracten aan te bieden, en niet meer alleen flexibele. Erkens: “Dat betekent dat mensen in de toekomst minder worden gebeld door prijsstunters met een aanbieding, maar het betekent ook meer zekerheid.”

Daarnaast moet de overheid meer sturen op de energieproductie. Dat dat niet zo makkelijk is, blijkt uit de voorgenomen bouw van twee nieuwe kerncentrales. Het kabinet heeft 5 miljard euro klaargezet als lokkertje. Op zijn vroegst in 2035 zijn ze klaar.

Erkens: “We hebben na de aangekondigde sluiting van Groningen onvoldoende nagedacht over onze energievoorziening. We dachten: ach, dan kopen we toch gewoon goedkoop Russisch gas? En toen dat niet meer kon, moesten plotsklaps de kolencentrales weer aan. Ook in andere landen zie je dat: in Duitsland gaan kerncentrales dicht. Iedereen denkt: als het een keer misgaat, importeer ik wel uit een buurland. Maar als iedereen zo denkt, heb je een probleem. En dat hebben we nu. Daarom moeten we onafhankelijker worden op energiegebied.”