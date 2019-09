VVD en CDA: Nationale trots verdient prominente plek

Het Plakkaat van Verlatinghe moet op een prominente plek tentoongesteld worden, vinden VVD en CDA. Beeld EPA

Dat stellen fractievoorzitters Pieter Heerma (CDA) en Klaas Dijkhoff (VVD) woensdag voor tijdens de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag.

De fractieleiders van de twee regeringspartijen willen dat het Plakkaat van Verlatinghe (1581), de Unie van Utrecht (1579) en de Apologie van Willem van Oranje (1580) gezamenlijk toegankelijk worden gemaakt voor het grote publiek, bijvoorbeeld in een permanente tentoonstelling. D66-minister van Onderwijs en Cultuur Ingrid van Engelshoven zou daar eerder al toe zijn opgeroepen, maar tot dusver te weinig mee hebben gedaan.

Beide partijen storen zich aan de discussie over de Nederlandse geschiedenis, zoals die momenteel bijvoorbeeld gaande is over de Gouden Eeuw. Het Amsterdam Museum kondigde onlangs bijvoorbeeld aan die term te schrappen, omdat die geen recht zou doen aan de schaduwkanten van de zeventiende eeuw. De twee fractieleiders vinden dat de Nederlandse historie juist benadrukt moet worden in plaats van verstopt of zelfs uitgewist. “We mogen trots zijn op onze geschiedenis en dat mogen we best laten zien,” aldus het duo.

Gezonde vaderlandsliefde

Volgens CDA’er Heerma moet Van Engelshoven aan de slag. “Ik geloof dat maar weinig mensen weten dat Nederland überhaupt geboortepapieren heeft. Er is niks mis met gezonde vaderlandsliefde, het kan juist verbindend werken. De minister moet meer werk maken van wat er is afgesproken.”

Het tweetal wijst erop dat vooral het Plakkaat van Verlatinghe zowel nationaal en internationaal eeuwenlang als inspiratie heeft gediend. Dit document, waarin een aantal provincies de koning van Spanje afzworen als heerser over de Nederlanden, wordt door sommige historici aangeduid als de Nederlandse onafhankelijkheidsverklaring. Er zijn bovendien parallellen tussen de tekst van het Plakkaat en de Amerikaanse Declaration of Independence uit 1776.

Juist vanwege die grote betekenis moeten Nederlanders in staat worden gesteld kennis te nemen van de ‘geboortepapieren’ van ons land. “Die verdienen een trotse, prominente plek in het volle daglicht, zichtbaar voor iedereen,” aldus Dijkhoff.