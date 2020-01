VVD en CDA: geen vuurwerkverbod maar ‘keihard straffen’

VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz. Beeld ANP

Na de onrustige jaarwisseling pleit de politie opnieuw voor een landelijk verbod, maar de rechtse partijen in de coalitie willen daar niet aan.



Dat hulpverleners worden bekogeld met vuurwerk is ‘onacceptabel’, vindt VVD-Kamerlid Dilan Yesilgöz. “Daar helpt geen vuurwerkverbod tegen, dat staat daar los van. Keihard straffen is de enige optie.” Yesilgöz werd eind vorig jaar teruggefloten door haar fractie nadat zij zei een verbod te willen op zware pijlen en ‘single shots’. Dit voorstel kan echter niet op een meerderheid rekenen bij regeringspartij VVD.

“Een algemeen knalverbod zal zonder intensivering van de handhaving niet helpen,” zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam. Volgens hem zal de ‘brave en getrouwe burger’ zonder vuurwerk zitten, terwijl relschoppers toch aan de haal kunnen met vuurwerk dat over de grens is gekocht.

GroenLinks en Partij voor de Dieren

Eerder woensdag werd bekend dat GroenLinks juist de handen ineenslaat met de Partij voor de Dieren om consumentenvuurwerk te verbieden. De PvdD presenteerde maandag al een plan voor een initiatiefwet. De partijen besluiten daarin samen op te trekken, meldt GroenLinks.

“Het is vreselijk dat de jaarwisseling keer op keer uit de hand loopt,” zegt GroenLinksleider Jesse Klaver. “Het is onacceptabel dat hulpverleners bedreigd worden, bekogeld worden met vuurwerk en daardoor hun werk niet kunnen doen.” Deze jaarwisseling werd een recordbedrag uitgegeven aan vuurwerk.

Justitieminister Ferd Grapperhaus (ook CDA) zei voor de jaarwisseling nog tegen De Telegraaf dat hij overweegt om in het nieuwe jaar verdere maatregelen voor te leggen aan de Tweede Kamer als oud en nieuw weer onrustig zou verlopen.