VVD, D66 en PvdA staan open voor euthanasie bij jonge kinderen

De partijen willen de kwestie ‘serieus bespreken’ nu uit onderzoek blijkt dat onder kinderartsen en ouders de wens leeft om euthanasie mogelijk te maken als een kind ondraaglijk lijdt.

Euthanasie bij kinderen tussen 1 en 12 jaar is nu nog verboden. Ouders die een ernstig ziek kind toch willen laten sterven, kunnen dat soms alleen doen door het kind uit te hongeren. Per jaar zouden vijf tot tien kinderen in aanmerking komen voor actieve euthanasie, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.



De VVD wil dat er voor deze kinderen een wettelijke regeling komt. “Kinderen die ernstig ziek zijn, moeten de best mogelijke zorg krijgen,” zegt VVD-Kamerlid Ockje Tellegen. “Oók als het gaat om hun levenseinde. Al jaren staan kinderen die ongeneeslijk ziek zijn en uitzichtloos lijden samen met hun ouders voor een dilemma met die zorg. Het is een helder signaal dat de kinderartsen met dit rapport afgeven.’’

Bespreken

D66-Kamerlid Pia Dijkstra wil de kwestie ‘serieus bespreken’. ‘Vier jaar lang deden de kinderartsen onderzoek, zij kwamen tot een afgewogen oordeel,’ laat zij via Twitter weten. ‘Serieuze zorgen van artsen en ouders verdienen serieuze bespreking. Dat is wat mensen terecht van politici verwachten.’

Daarmee haalt Dijkstra uit naar SGP-Kamerlid Kees van der Staaij, die via Twitter liet weten ‘zeer bezorgd’ te zijn. ‘Opnieuw dreigt de grens verlegd te worden voor wilsonbekwamen,’ stelt Van der Staaij. ‘Geldt bij allerlei medische beslissingen een leeftijdsgrens, dan zeker hier.’

Verdrietig

De Partij van de Arbeid staat, net als VVD en D66, wel open voor het verruimen van de regels. “Het is intens verdrietig als kinderen langdurig en ondraaglijk lijden, voor henzelf en voor hun naasten,” zegt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen. Uit het onderzoek blijkt dat er bij een klein aantal kinderen sprake is van ondraaglijk lijden waarbij de mogelijkheden van pijnbestrijding niet toereikend zijn om dit lijden weg te nemen.

Ploumen: “Kinderartsen en ouders vragen daarom om een wettelijke regeling voor actieve levensbeëindiging. We kunnen onze ogen daar niet voor sluiten en wij zijn bereid een zorgvuldige discussie hierover te voeren, die uit kan monden in een het formuleren van een wettelijke regeling.’’

Lastig

Coalitiepartij CDA spreekt van een ‘lastige morele afweging’. “Wij wachten de reactie van het kabinet af nadat zij in gesprek is gegaan over het onderzoek en de aanbevelingen,” zegt CDA-Kamerlid Harry van der Molen.

“Hoe moeilijk dit onderwerp ook is, het is belangrijk dat we gehoor geven aan de vraag van artsen en ouders om ons hierover als Kamer te buigen,” laat GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet weten. “En te onderzoeken of het mogelijk en wenselijk is om wetgeving te ontwikkelen die in deze schrijnende gevallen actieve levensbeëindiging mogelijk maakt.’’