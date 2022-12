Vuurwerkverkopers houden er vaker mee op, maar de vraag naar vuurwerk is gestegen

Beeld ANP

In 2019 waren er nog 1387 verkooppunten, dit jaar zijn er nog maar 1049 over. Een daling van 24 procent, blijkt uit opgevraagde cijfers bij de 29 regionale omgevingsdiensten die toezicht moeten houden. Breekpunt lijken de coronamaatregelen te zijn geweest, waardoor er na 2019 twee jaar op rij geen vuurwerk mocht worden verkocht. Dit jaar kan dat voor het eerst weer wel, maar veel ondernemers kiezen er zelf toch voor om er niet meer aan te beginnen.

Vooral in Friesland (-40 procent), Groningen (-36 procent) en Drenthe (-32 procent) stopten relatief meer winkeliers met de handel. In Noord-Holland gaat het om een afname van 18 procent. In Gelderland (-10 procent) en Flevoland (-13 procent) stopten er het minst.

Voortdurende discussie

Onder de winkeliers die niet langer vuurwerk willen verkopen, zitten onder meer 25 vestigingen van Pets Place Boerenbond. Volgens het bedrijf is oud en nieuw voor veel huisdieren een moeilijke tijd juist vanwege al het vuurwerk. Het past daarom niet meer in de filosofie van het bedrijf om dit in hun assortiment te houden. “De voorraden die we nog hebben, verkopen we nog in de 25 overige winkels. Volgend jaar stoppen we helemaal,” zegt Bart Scheffer, operationeel directeur bij Pets Place Boerenbond.

Ook veel zelfstandigen stoppen of zijn gestopt. Sommige winkeliers geven aan dat de voortdurende discussie over een landelijk vuurwerkverbod een rol speelt. Ze willen niet investeren in veiligheidseisen voor misschien maar één jaar.

Dat veel winkeliers zijn gestopt, betekent volgens de vuurwerkbranche niet dat de vraag naar vuurwerk minder is. Integendeel. Importeurs zien nu al veel meer bestellingen dan in dezelfde periode in 2019. “De verkoop gaat boven verwachting goed. Ik denk dat mensen na twee jaar weer zin hebben in een feestje. De angst dat het wellicht toch een keer wordt verboden speelt misschien ook mee,” zegt voorzitter Leo Groeneveld van Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland.

Uitstellen

Volgens Groeneveld zal de belangenvereniging er alles aan doen om een landelijk verbod zo lang mogelijk uit te stellen. In de ogen van de branche worden elke keer weer de verkeerde argumenten gebruikt in de vuurwerkdiscussie. “Dan zie ik weer berichten dat agenten zijn bekogeld met vuurwerk. Maar dat zijn illegale knallers die wij niet verkopen, dus wat hebben wij daar mee te maken? Het zet ons alleen maar weer in een kwaad daglicht,” zegt Groeneveld.

Groeneveld verwacht dat er eind dit jaar meer dan tachtig miljoen euro aan vuurwerk is uitgegeven. In 2019 was dat 77 miljoen euro. Voor een deel is de toename te verklaren door een hogere prijs van het vuurwerk.