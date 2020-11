Vuurwerkverbod: compensatie van 40 miljoen euro voor handelaren

Beeld ANP

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven kondigde vrijdagmiddag na de ministerraad officieel aan dat de verkoop van bijna al het vuurwerk met oud en nieuw in de ban gaat. Ook afsteken wordt deze jaarwisseling verboden.

Alleen categorie F1 vuurwerk blijft beschikbaar. Dit wordt ook kindervuurwerk, fopvuurwerk of schertsvuurwerk genoemd. Het gaat om producten als sterretjes en knalerwten, die het hele jaar door in de schappen liggen.

De handelaren die al een voorraad siervuurwerk hebben liggen, hoeven zij niet te vernietigen. De compensatie is ook bedoeld voor opslag of transport. “Het kan volgend jaar weer worden verkocht,” zegt Van Veldhoven. Zij denkt niet dat die opslag gevaarlijk is. “Dat moeten zij nu ook. Maar er is ook capaciteit voor in het buitenland.”

De vuurwerkbranche vreest dat mensen zich door het verbod zullen wenden tot illegaal en daarmee levensgevaarlijk siervuurwerk. Hierdoor kunnen ook veel slachtoffers vallen, is de angst. Verder vormt de opslag van al dat binnengekomen vuurwerk een probleem, aldus de branche.