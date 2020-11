Vuurbol te zien boven Nederland: ‘Geluk als je 'm zag’

Iets voor 19.00 was de vuurbol te zien boven Nederland. Beeld -

De vallende ster werd onder meer gespot in de buurt van Schiphol en Groningen. ‘Zeer indrukwekkend’, laat iemand via Twitter weten. Dennis Elbers wist de vuurbal zelfs met zijn dashcam vast te leggen.

Volgens meteoroloog Severin komt het geregeld voor dat er een vuurbal te zien is. “Maar je moet natuurlijk het geluk hebben dat je hem ziet. Dat hij is vastgelegd op een dashcam is puur mazzel, maar wel de beste methode, want de camera staat dan al aan. Als je het live ziet, heb je geen tijd om de camera te pakken.”

De meteoor liet zich zo’n acht tot tien seconden zien, voordat hij uitdoofde. “En dat is meestal zo,” aldus Severin. “Zo’n ding verbrandt hoog in de atmosfeer dus een heel groot deel van Noordwest-Europa kan hem dan zien. Bepaalde meteorenzwermen hebben een verhoogde kans op vuurbollen, omdat in dat ruimtegruis wat grotere stenen voorkomen. Afgelopen dinsdag hadden we de piek van de Leoniden. Mogelijk dat deze daarbij hoorde, maar voordat we dat weten moet er meer informatie verzameld worden.”

Wauw, een schitterende vallende ster vanavond, iets voor 19 uur. Dit noemen we een #voorbol omdat hij zo helder is/was. Meer beelden zijn welkom! #meteoor #vallendester https://t.co/18HoKV4wTZ — Weerplaza.nl (@Weerplaza) 20 november 2020