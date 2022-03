Vrouwen zijn meer gaan verdienen, verschil met mannen blijft groot

Foto ter illustratie. Beeld ANP XTRA

Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat vrouwen meer zijn gaan verdienen komt voornamelijk doordat ze meer zijn gaan werken. De cijfers zeggen dus niet iets over de beloning van vrouwen met een identieke baan als mannen.

Werkende vrouwen verdienden in 2020 gemiddeld bijna 34 duizend euro op jaarbasis. In 1977 was dat nog circa 21 duizend euro. Het inkomen van mannen ging in dezelfde periode van 46 duizend euro naar 52 duizend euro. Daarmee lag het inkomen van werkende vrouwen afgelopen jaar ruim een derde lager dan dat van mannen.

Hoewel vrouwen meer zijn gaan werken, blijft het aantal deeltijdbanen onder hen groot: bijna driekwart van de vrouwen in Nederland werkte in 2020 in deeltijd, tegenover een kwart van de mannen. De werkweek van vrouwen is daarmee gemiddeld 26,2 uur, bij mannen is dat 35,4 uur. Nergens in de Europese Unie werken vrouwen en mannen zo vaak in deeltijd als in Nederland.

Lager uurtarief

Dat vrouwen minder uren maken dan mannen is niet de enige oorzaak voor het inkomensverschil. Ook het uurloon van vrouwen ligt gemiddeld onder dat van hun mannelijke collega’s: in 2020 lag dit zo’n 14 procent lager.

Ook de kloof in uurloon is niet alleen het directe gevolg van het verschil in sekse. Zo hebben mannen vaker een leidinggevende functie en een hoger beroepsniveau. Mede doordat vrouwelijke werknemers steeds hoger opgeleid zijn, is het verschil in uurloon sinds 1977 met 6 procentpunt afgenomen.

Ondanks deze afname liggen de uurlonen van mannen en vrouwen in Nederland nog altijd relatief ver uit elkaar: bij 17 landen in de Europese Unie is de kloof minder groot. Volgens cijfers over 2020 is het verschil in Letland met ruim 22 procent het grootst, gevolgd door Estland met circa een vijfde. In Luxemburg is het verschil in uurloon het kleinst van alle EU-lidstaten met minder van 1 procent. Ook in Roemenië (2 procent) en Slovenië (3 procent) zijn de loonverschillen klein.

Internationale vrouwendag

Vrouwen zijn niet alleen meer gaan werken, er zijn ook meer vrouwen gaan werken. In 1977 stonden tegenover 100 werkende vrouwen 223 werkende mannen. Afgelopen jaar lag dat met 100 vrouwen op 113 mannen een stuk dichter bij elkaar. In totaal steeg het aantal werkende vrouwen in de afgelopen 43 jaar van jaar van 1,8 miljoen naar 4,6 miljoen. Bij mannen nam dit van 3,9 miljoen toe naar 5,2 miljoen.

Het onderzoek is gepubliceerd op internationale vrouwendag. Op deze dag worden er wereldwijd allerlei activiteiten georganiseerd met de focus op emancipatie en vrouwenrechten. In Amsterdam werd daar afgelopen weekend al een voorschotje op genomen: duizenden bezoekers bewogen zich zaterdag in een stoet door de stad in de jaarlijkse Women’s March.