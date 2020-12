Vrouwen werken meer uren en staan economisch vaker op eigen benen

In 2019 was 64 procent van de vrouwen economisch zelfstandig. Beeld Getty Images

Dat melden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). In de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor vergelijken CBS en SCP de economische positie van mannen en vrouwen tussen de 15 en 66 jaar (AOW-leeftijd). De nieuwe editie bevat cijfers uit 2019.

Vergeleken met twee jaar eerder is de economische positie van de vrouw verbeterd: het percentage vrouwen dat economisch zelfstandig is, steeg van 61 naar 64 procent. Dat is de grootste toename in twaalf jaar tijd. In 2019 was 81 procent van de mannen economisch zelfstandig.

Iemand wordt als economisch zelfstandig beschouwd als het individuele netto-inkomen uit arbeid en eigen onderneming minimaal 70 procent van het wettelijke minimumloon bedraagt. In 2019 kwam dat neer op een inkomen van minimaal 990 euro netto in de maand.

Bijna 30 uur per week

Ook het aantal vrouwen dat werkt, is toegenomen. In 2017 werkte 73 procent van de vrouwen, in 2019 steeg dat naar 76 procent. Vrouwen zijn daarnaast meer uren gaan werken, namelijk gemiddeld 28,5 uur per week, een toename van meer dan een half uur vergeleken met twee jaar eerder. Onder mannen is de gemiddelde arbeidsduur gelijk gebleven met 39 uur per week.

Gevraagd naar hun voorkeuren, zouden werkende mannen gemiddeld een half uur minder willen werken dan ze nu doen en werkende vrouwen juist een half uur meer.

In de coronacrisis van 2020 stopte overigens de groei van arbeidsparticipatie, ook bij mannen. In het derde kwartaal waren vrijwel evenveel vrouwen als mannen aan het werk als in dezelfde periode een jaar eerder.