Vrouwen voortdurend geïntimideerd bij bezoek abortuskliniek

Een demonstratie tegen abortus bij de Tweede Kamer. Beeld ANP

Vrouwen in nood die langskomen om hun zwangerschap voortijdig te laten afbreken, wordt de toegang versperd en ze krijgen nare folders en plastic embryo’s in de hand gedrukt.

Het Humanistisch Verbond luidt hierover de noodklok na een rondgang, samen met De Bovengrondse (een platform voor feminisme), langs elf van de veertien klinieken over de intimidatie van hun cliënten door anti-abortus demonstranten. Dat onderwerp kwam vorig voorjaar al op de politieke agenda te staan.

Het heeft niet geholpen. Zo is bij de kliniek in Utrecht, ondanks gesprekken met gemeenten en politie, de intimidatie sindsdien niet afgenomen. Ook in Rotterdam worden bezoekers nog steeds belaagd door anti-abortus demonstranten. Er is zelfs een hardnekkig groepje vrouwen bijgekomen. In Enschede is het aantal demonstraties toegenomen. En in Amsterdam, waar voorheen geen demonstraties waren, was onlangs voor het eerst een betoging.

Situatie niet verbeterd

Enkele klinieken bevestigen tegen deze krant inderdaad dat de situatie er niet beter op is geworden sinds een Kamermeerderheid zich vorig jaar uitsprak voor zogeheten bufferzones om opdringerige demonstranten op afstand te houden. De activisten houden zich volgens de bestuurders niet aan afspraken in vergunningen en vallen zwangere vrouwen in nood op een onbehoorlijke manier lastig.



“Die mensen zeggen dan dat ze daar niet als groep staan, maar als individu. En dat ze het recht hebben om iemand te adviseren. En ik kan ze niet bij hun nekvel pakken als ze zich niet houden aan fatsoensregels en afspraken,” aldus directeur Gerrit Zomerdijk van Gynaikon Klinieken Rotterdam.



Manager Leo Querido van het Vrelinghuis in Utrecht ziet dat het gemeentelijk toezicht wel vergroot is, maar dat demonstranten zich ineens lief en aardig opstellen zodra handhavers opduiken. Querido: “Sowieso moeten die activisten niet direct voor de deur bij een zorgverlener gaan posten. Onze patiënten mogen niet gedemoniseerd worden als ze de kliniek betreden.”

Bufferzones

Vorig jaar maart zei minister De Jonge (Volksgezondheid) al tegen deze krant dat er wat hem bufferzones mogen komen voor demonstranten bij abortusklinieken. Hij steunt gemeenten die vrouwen via deze maatregel willen beschermen tegen activisten. De Jonge hekelde destijds dat betogers tegen abortus zich regelmatig ‘zeer kwalijk en soms ook smakeloos’ uiten tegen zwangere vrouwen in nood.



“We zijn een jaar verder. Er zijn vele debatten gevoerd, moties ingediend, maar uit onze rondvraag in samenwerking met de Bovengrondse blijkt: er is niets veranderd,” zegt directeur Christa Compas van het Humanistisch Verbond. “De intimidatie bij abortusklinieken gaat onverminderd door en op sommige plekken is het zelfs toegenomen. Dit moet stoppen en daarom luiden we de noodklok: er moeten bufferzones bij abortusklinieken komen.”



Ook PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, die zich hard maakt voor zelfbeslissingsrecht voor vrouwen wereldwijd en daarvoor vandaag op SheDecides Day in Polen actie voert, moeten de acties bij de klinieken nu echt afgelopen zijn. “Als je naar een abortuskliniek gaat mag je niet geïntimideerd worden door demonstranten. De PvdA wil spoedig uitleg van de minister en wil dat hij onderzoekt hoe deze intimidaties strafbaar kunnen worden gesteld.”