Vrouwen voor Vrijheid zet vraagtekens bij coronabeleid: ‘Maar zonder polarisatie’

Romy Quint, medeoprichter van de actiegroep Vrouwen voor Vrijheid. Beeld Jacques Jullens

Romy Quint kon zich al langer niet vinden in de coronamaatregelen, maar voelde zich ook niet prettig bij de manier waarop er door anderen tegenin werd gegaan. Daarom begon ze met tien andere vrouwen en één man - ‘die zijn ook welkom’ - de actiegroep Vrouwen voor Vrijheid. Quint, relatietherapeut van beroep, heeft zo haar vraagtekens bij het huidige coronabeleid. “En met mij een hoop andere kritische vrouwen.”

Een van die andere vrouwen is Marlieke van den Brandt, die afgelopen zaterdag aanwezig was bij de manifestatie op het Museumplein. Ze noemt het specifiek een manifestatie en geen demonstratie: “Bij een demonstratie denk je aan spandoeken en leuzen die ergens tégen zijn. Wij willen juist manifesteren wat we wél willen.” Wat dat dan is? “Dat onze vragen, over mondkapjes bijvoorbeeld, ook aan bod komen. Daar hoor je niks over in de mainstream media.”

Vrouwen voor Vrijheid is een relatief nieuwe organisatie, met als standpunt dat ‘ons fundament als vrij mens’ door de coronamaatregelen onder druk is komen te staan. Op de bijeenkomst zaterdag spraken onder meer psycholoog Bonnie Bessem, juriste Isa Kriens en horeca-eigenaar Nadia Duinker. Kriens is ook wel bekend als ‘De Kleine Activist’ op Instagram, waar ze vraagtekens zet bij de coronamaatregelen.

Zachte aanpak

In Vrijheid voor Vrouwen heeft Van den Brandt, die medewerkster bij een kinderdagverblijf is, naar eigen zeggen een fijne en veilige plek gevonden om deze zorgen te uiten. “Het gaat hier zonder geschreeuw en rebelleren. We hebben een zachte maar doortastende aanpak, weg van polarisatie en dualiteit.”

Daarin verschilt de organisatie van de reeds bekende actiegroep Viruswaarheid (voorheen Virus Waanzin). “Ik ben ook weleens op een demonstratie van Viruswaarheid geweest,” zegt Van den Brandt, “maar dat vond ik minder fijn, vanwege de heftige sfeer.”

Quint meent dat er in de besluitvorming wel wat meer aandacht mag zijn voor andere dingen dan corona. “De maatregelen draaien alleen maar om dat virus. Wie denkt er aan de studenten en jongeren, aan mensen die stress en eenzaamheid ervaren? Kijk niet alleen naar de medische oplossingen, maar ook naar menselijke oplossingen.”

Volgens Van den Brandt lijden de politiek en de media aan tunnelvisie. “Hugo de Jonge heeft het continu over afstand, mondkapjes en vaccinaties. Maar hij is de minister van Volksgezondheid. Waarom heeft hij het dan niet over gezondheid? Je immuunsysteem, vitamines: dat is belangrijk.” Al denkt Van den Brandt niet dat vitamines alleen het virus eronder gaan krijgen, maar: “Het is toch gek dat hij daar niets over zegt.”

Marlieke van den Brandt, sympathisant van de organisatie Vrouwen voor Vrijheid. Beeld Privéfoto

Vaccinatieplicht

Hoewel De Jonge heeft gezegd dat er geen vaccinatieplicht zal komen, maken zowel Van den Brandt als Quint zich zorgen over een dergelijke plicht. Van den Brandt sluit zich daarbij aan. “Ik ben bang dat je straks weinig meer kan als je niet gevaccineerd bent.” Ze benadrukt niet tegen vaccineren an sich te zijn, haar kinderen zijn ‘gewoon gevaccineerd’. “Maar dit gaat over mijn vrijheid.”

De vaccinatieplicht is niet de enige zorg die de vrouwen delen: ook de PCR-test, de mondkapjes en de 1,5 metersamenleving passeren de revue. Wat de Vrouwen voor Vrijheid willen is duidelijkheid, transparantie en passende maatregelen. “Ik heb niet de wijsheid te bepalen welke maatregelen wel passend zijn,” zegt Van den Brandt, “maar ik vind wel dat de regels van nu disproportioneel zijn. De mondkapjes mogen van mij sowieso de deur uit.” Bovendien, voegt ze toe: “Virussen zijn er al zolang de aardbol er is. Daar moeten we mee dealen.”

Dat is voor kwetsbare en oudere mensen lastiger, geeft ze toe. “Maar ook die geven vaak zelf aan: ik knuffel liever mijn kinderen dan dat ik in angst zit weg te kwijnen.”