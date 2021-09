Vrouwen financieel hardst getroffen door scheiding

Vrouwen gaan er financieel het meest op achteruit na een echtscheiding, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Beeld ANP XTRA

De onderzoekers hebben mannen en vrouwen tot en met 2019 gevolgd nadat die in 2014 uit het huwelijk waren gestapt. Daarbij keken ze alleen naar mensen van 25 tot 60 jaar. Vrouwen bleken een jaar na de echtscheiding 29 procent minder koopkracht te hebben dan mannen in dezelfde situatie.

De belangrijkste oorzaak van koopkrachtverlies van gescheiden vrouwen is dat het doorgaans hogere inkomen van hun ex-man wegvalt. Het telt ook mee, maar wel in mindere mate, dat vrouwen vaker de kinderen in huis nemen. De statistici weten uit eerder onderzoek dat kinderalimentatie de koopkrachtverschillen tussen mannen en vrouwen enigszins verkleint.

In de jaren na de echtscheiding ging de gemiddelde koopkracht van vrouwen wel weer sneller omhoog, maar niet genoeg om de daling van vlak na de relatiebreuk volledig te compenseren. Na vijf jaar was de koopkracht van vrouwen nog steeds 21 procent lager dan die van mannen die in hetzelfde jaar waren gescheiden. De onderzoekers hebben in hun analyse rekening gehouden met verschillen tussen de huishoudens waarin mannen en vrouwen wonen, bijvoorbeeld wat betreft het aantal kinderen.

Een van de oorzaken waardoor de financiële situatie van vrouwen aansterkt in de vijf jaar na de echtscheiding is omdat een deel weer gaat samenwonen. Vooral bij jonge vrouwen zonder kinderen gebeurt dat veel. Wat ook meetelt is dat meer vrouwen gaan werken na een echtscheiding en zij ook nog eens meer uren maken.

Huis uit

Vrouwen verlaten vaker dan mannen het koophuis waar ze woonden voordat ze gingen scheiden. Dat komt voornamelijk doordat mannen het vaak beter kunnen financieren om in de koopwoning te blijven wonen. Bovendien trekken vrouwen hierna minder vaak in een koopwoning dan mannelijke lotgenoten. Ook mannen zetten overigens vaak een stap terug op woongebied nadat ze zijn gescheiden, bijvoorbeeld door een koopwoning voor een huurwoning te verruilen of kleiner te gaan wonen.